新华社伦敦6月13日电（记者黄泽民）英国外交大臣伊丽莎白·特拉斯13日向议会提交议案，正式公布单方面修改“北爱尔兰议定书”部分内容的具体计划。此举继续招致欧盟反对。

英国政府当天发表声明说，该议案能够解决议定书在北爱尔兰造成的实际问题，比如海关程序繁琐、监管不灵活、税收和支出差异等。

声明说，该议案对议定书的修改包括：为在英国境内交易的企业消除不必要的成本和文书工作；企业可以选择按照英国或欧盟的规则在北爱尔兰市场销售商品；确保北爱尔兰能够受益于与英国其他地区相同的税收减免和支出政策；通过独立仲裁而非欧洲法院解决争端。

负责与英方就北爱问题谈判的欧盟委员会副主席马罗什·谢夫乔维奇当天发表声明回应称，重新就议定书谈判是不现实的，英国方面的单边行动正损害双边互信。“对于这种微妙的、经过长期谈判的平衡，还没有可行的替代解决方案。任何重新谈判都只会给北爱尔兰人民和企业带来更多的法律不确定性。”

“北爱尔兰议定书”是英国“脱欧”协议的一部分。根据协议，北爱尔兰地区留在欧洲单一市场与欧盟关税同盟内，以防止爱尔兰岛内出现陆上“硬边界”。不过，从英国大不列颠岛进入北爱地区的部分商品需接受海关和边境安全检查。

数月来，英国方面一直抱怨这份议定书僵化，干扰北爱地区贸易，加剧政治不稳定，要求修改。欧盟去年10月发布修改建议，包括削减海关手续、简化认证和减少边检以促进大不列颠岛与北爱地区之间货物流通。欧盟还同意修改自身规则，以确保北爱地区药品供应不间断。

不过，欧盟方面的修改建议遭英方拒绝。英方主张的修改内容包括，但凡从大不列颠岛进入北爱地区的商品目的地不是爱尔兰共和国，相关检查就会取消。

(责编：于洋、崔越)