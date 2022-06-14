新华社北京6月14日电 题：不负责任的美国 坑了世界害了自己

新华社记者乔继红 谢彬彬

美国国务卿布林肯不久前发表对华政策演讲，再次渲染“中国威胁”，强调对华“战略竞争”。从这份充斥谎言、偏见和冷战思维的演讲来看，本届美国政府非但没有纠正过往破坏中美关系的错误做法，反而在推动恶化对华关系之路上越走越远。美国和中国作为世界上第一、第二大经济体，双边关系对世界举足轻重。美国为维护霸权利益，不断围堵打压中国，肆意污华煽动对抗，是对世界的不负责任，也是对美国本国人民的不负责任。

拜登政府自上台以来，就以所谓“竞争、合作、对抗”三分法，将中国定位为“战略竞争对手”。美方此次对华政策演讲，又将对华战略概括为“投资、结盟、竞争”的三点论。即“投资”自己，“将供应链留在美国”“保住美国的创新优势”；“结盟”所谓“志同道合”的盟友，形成对抗中国的各种“小圈子”；最终的目标都是与中方“竞争”。从三分法到三点论，换汤不换药，本质上还是运用美国内外全部资源对华进行全方位围堵和无底线遏制打压。

美国把中国当作“假想敌”，执意挑动阵营对抗，只会毒化国际关系，严重威胁世界和平稳定。多年来，美国一直是不折不扣的世界“乱源”，给多国民众带来深重苦难。近来，美国为打压中国一再兴风作浪，从召集“四方机制”峰会构建封闭排他“小圈子”，到炮制“印太经济框架”大搞胁迫外交，再到在涉台、涉港、涉疆、涉藏等问题上不断制造事端，屡屡肆意“玩火”。美国《外交事务》杂志刊文说，美国遏制中国会使其与盟友和伙伴的关系陷入分裂，让国际秩序更加混乱。

美国不遗余力围堵中国，推动“脱钩”“断链”，只会严重影响全球经济复苏。当今世界面临的发展挑战本已很多，新冠疫情仍在蔓延，全球经济复苏步履蹒跚，世界各地发展不充分、不平衡的问题仍然突出。对世界而言，团结合作、互利共赢才是当下唯一正确选择。中美作为世界最大的两个经济体，占世界经济总量的比重超过40%，两国经贸联系早已深度交融。美国为一己私利，人为设障“筑墙”，必然会严重冲击中美经济，与互通有无、优势互补的经济全球化潮流也背道而驰，恐将伤及世界经济“筋骨”。美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦说，美国政府想把中国从许多供应链中彻底清除，非但解决不了问题，还会造成更多问题。英国《金融时报》的社论说，美国政府想要一个去全球化的世界，“那将会是一个更加黑暗、相对更贫穷的世界”。

美国搞你输我赢的恶性竞争，在坑害世界的同时，必将严重伤及自身。由于罔顾经济基本规律，试图把经济事务政治化、武器化、意识形态化，执意对华“脱钩”“断链”，美国已经损失数十万就业岗位，面临严重通货膨胀压力，企业经营风险不断上升，科技创新人才加速流失。《金融时报》日前的文章说，美国发动的对华贸易战，导致国际贸易中数千种产品关税被提高，波及美国国内生产总值的3.6%。中国美国商会发布2022年度《美国企业在中国白皮书》，表示坚决反对美中彻底“脱钩”，支持扩大对华关税豁免。美国加州大学伯克利分校经济学教授布拉德福德·德朗认为，遏制中国会给美国自身“造成更大伤害”，从而加速美国衰落。新加坡学者马凯硕等人最近提出：世界其他国家会问，如果它们也在经济发展上取得成功，那么美国的下一个目标会不会是它们？

美方此次发表的对华政策，折射出当下的华盛顿涌动着一股危险的逆流。在这股逆流里，在对华关系上保持清醒、理性、客观的主张被弃若敝屣，鼓吹遏制打压中国才是“政治正确”。这种所谓的“政治正确”反映的是美国霸权私利，服务的仅是美国少数利益集团。对于世界和美国人民来说，它是最大的不负责任，是对大国责任的彻底背弃，毫无担当精神和长远眼光，只会加大将人类前途命运引上歧途的风险。

50年前，“改变世界的一周”为中美双方交往与合作奠定了基石，一个重要启示就是要在历史大势中把握中美关系、共担大国责任。50年过去了，和平与发展的时代主题没有变。如何推动中美良性互动，如何担当大国责任，为人类和平与发展事业发挥应有作用，美方有必要做出正确抉择。

(责编：于洋、崔越)