6月10日，欧美同学会以视频会议形式举行高校留学人员校长、院长学习习近平总书记给南京大学留学归国青年学者的重要回信精神座谈会。来自全国12所高等院校的留学人员校长、院长齐聚线上，以“心系‘国家事’、肩扛‘国家责’、积极做贡献”为主题，畅谈学习心得体会。座谈会由欧美同学会党组书记、秘书长王丕君主持。

座谈会上，重庆欧美同学会副会长、西南大学党委常委兼副校长王进军，广东欧美同学会副会长、华南农业大学副校长邓诣群，安徽欧美同学会副会长、安徽师范大学生命科学学院院长朱国萍，江西省欧美同学会副会长、江西中医药大学副校长刘潜，中国科学院欧美同学会副会长、中国科学技术大学党委常委兼副校长杜江峰，安徽欧美同学会副会长、合肥市欧美同学会会长、合肥工业大学建筑与艺术学院院长李早，上海市欧美同学会副会长、华东师范大学政治与国际关系学院院长吴冠军，河南欧美同学会副会长、河南科技大学副校长张小安，湖北欧美同学会副会长、华中科技大学党委常委兼副校长陈建国，黑龙江省欧美同学会副会长、哈尔滨工业大学校长助理范峰，黑龙江省欧美同学会副会长、黑龙江中医药大学党委书记赵炜明，北京市欧美同学会副会长、北京工商大学副校长、北京大学光华管理学院教授龚六堂先后发言，深入学习领悟习近平总书记重要回信的核心要义和精神内涵，交流分享作为高校管理者在立德树人、讲好中国故事方面进行的积极探索和工作感悟。

会议认为，高校是培养社会主义建设者和接班人的主阵地，要牢牢把握社会主义大学办学方向，始终用党的创新理论培根育魂，牢记为党育人、为国育才的初心使命，深入聚焦“培养什么样的人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题，把立德树人作为根本任务，推进“全员育人、全程育人、全方位育人”向纵深发展，不断提高学生的思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，努力培养德才兼备、全面发展的一流人才，培养堪当民族复兴重任的时代新人。

会议认为，高校要承担好讲好中国故事的历史使命，进一步厚植青年大学生的爱国之情，砥砺青年大学生的报国之志，在课程教学中融入中国故事、讲好中国故事，引导大学生进一步坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。要加快构建中国话语体系和中国叙事体系，用中国理论阐释中国实践，用中国实践升华中国理论，找到中外交流交往的利益交汇点、话语共同点、情感共鸣点，尤其在经济、科技、文教等领域通过人才与学术交流讲好中国科技自立自强的生动故事，做到“中国话语、国际表达”。

会议指出，新时代新征程赋予欧美同学会新职责新使命。作为拥有百余年历史的光荣团体，欧美同学会要不断强化组织引领，赓续留学报国的光荣传统，把学习习近平总书记重要回信精神与深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想相结合，团结带领广大留学人员胸怀“国之大者”，切实增强留学报国的责任感、使命感，把留学报国的光荣传统转化为报效祖国、服务人民的自觉行动。要积极推进平台载体建设，为留学人员创新创业创造、施展才华提供广阔天地，积极发挥示范效应，深入宣传推介留学人员优秀事迹，引导广大留学人员勇做锐意创新的模范，着力在科技创新、自立自强上创佳绩，尤其在攻克“卡脖子”关键技术方面展现新作为。要发挥留学人员融通中外、联系广泛的优势，加强内引外联，架起中外民间交流的桥梁，为共建“一带一路”，构建人类命运共同体贡献力量。

会议强调，广大高校留学人员要深刻领会习近平总书记重要回信的深刻内涵，把“报效国家、服务人民”作为自觉追求，在奋斗方向上始终与中国共产党同心同向、同心同行，做听党话、跟党走的先锋；在奋斗目标上要心怀“国之大者”，始终在中心和大局上找到工作的着眼点、发力点，做堪当大任、能做大事的表率；在奋斗姿态上要始终心系“国家事”、肩扛“国家责”，主动担当作为，做留学报国精神的传承者和实践者，在全面建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的壮阔征程上书写留学报国的美好华章。

会议要求，高校留学人员要积极主动发挥自身的独特作用和优势，创佳绩、做表率。一是坚定为党育人、为国育才的立场，落实好立德树人的根本任务，向程开甲、李四光等老一辈科学家及黄大年等时代楷模学习，在教育战线上以实际的作为和光辉的业绩践行留学报国之志，谱写留学归国学者为党和国家培养担当民族复兴大任时代新人的精彩篇章。二是当好促进中外友好交流的民间大使，向世界讲好中华五千年文明史的故事，中国共产党百年伟大奋斗的故事，新时代中国特色社会主义建设伟大实践的故事，讲好国外民众关心关注、我们自己所见所闻的鲜活的生活故事，向世界展示一个可信、可爱、可敬的中国形象。三是欧美同学会高校组织要以学习习近平总书记重要回信精神为契机，用回信精神进一步凝聚人心、汇聚力量，为推动新时代留学人员工作高质量发展再接再厉，高质量落实好建设“留学报国人才库、建言献策智囊团、民间外交生力军”的光荣职责和使命，把更多高校留学人员吸引到组织中来，为他们在留学人员之家这个大舞台上发光发热、大展宏图贡献力量。

来源 ：《留学生》杂志

(责编：贾文婷、崔越)