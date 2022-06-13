新华社金边6月13日电（记者吴长伟）中国驻柬埔寨大使王文天同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆13日在金边共同签署2022年度澜湄合作专项基金柬方项目协议。

王文天在致辞中表示，澜湄合作在提振区域经济发展等方面发挥了重要作用，为本地区人民带来了实实在在的利益。柬埔寨始终是澜湄合作主要参与者和推动者。

他说，柬现已参与了80个澜湄合作专项基金项目，覆盖教育、卫生、农业、扶贫、环保等多领域。中方愿围绕柬方关注重点，同柬方开展对接合作，共同促进地区和全球安全与发展，推动经济复苏，为构建人类命运共同体作出应有贡献。

布拉索昆高度赞赏中国对柬支持帮助，表示澜湄合作自2016年启动以来，推动沿岸国家经济社会发展，缩小发展差距，提高人民生活水平，取得了实实在在的成果。在澜湄合作框架下，柬方已从80个具体项目中获益，为增强柬埔寨和次区域经济发展韧性、改善民生发挥了重要作用。

布拉索昆指出，在新冠疫情挑战面前，次区域国家团结协作，更坚定了对以发展为要义的多边合作的信心。柬埔寨将继续同中方和其他次区域国家一道，推动澜湄合作更上一层楼。

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