新华社北京6月13日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯副总理鲍里索夫日前在接受俄媒体采访时表示，俄高精度武器制造商正加紧为俄军提供高精度打击武器。乌克兰武装部队总司令扎卢日内12日说，希望美方尽快向乌方提供更多155毫米口径火炮。

——据俄罗斯商业咨询媒体集团网站13日报道，俄罗斯副总理鲍里索夫在接受采访时表示，俄高精度武器制造商已提升工作强度，加紧为俄军提供高精度打击武器。鲍里索夫说，在特别军事行动之初，“不友好国家预计俄方将很快耗尽高精度打击武器，他们的期望落空了”。他同时强调，西方向乌克兰提供武器只会加剧冲突。

——乌克兰武装部队总司令扎卢日内12日在社交媒体发文说，他同美军参谋长联席会议主席米利通电话，希望美方尽快向乌方提供更多155毫米口径火炮。扎卢日内说，双方还就目前乌方已获得的美援武器的运输和使用情况等问题交换了看法。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫13日说，俄军使用高精度空基导弹在顿涅茨克地区摧毁了美国和欧洲国家等向乌方运送的大量武器装备。俄军还打击了卢甘斯克地区费奥多罗夫卡的外国雇佣兵临时部署点。

——乌克兰国家通讯社13日援引卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代的话报道称，俄军已控制北顿涅茨克市大部分地区。当地战况激烈。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫13日表示，俄罗斯的发展与公民生活水平的提高始终是俄总统普京执政的优先事项。他还说，普京将在第25届圣彼得堡国际经济论坛上谈及西方对俄制裁对能源价格上涨和全球粮食危机的影响。

——据乌克兰国际文传电讯社12日报道，乌克兰国防部长列兹尼科夫在接受外媒采访时说，乌克兰人永远不会作出领土让步，希望西方尽快提供武器援助。（参与记者：黄河、李东旭、李铭）

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