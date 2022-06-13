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综述：奥密克戎毒株新亚型引发拉美多国新冠疫情反弹

2022年06月13日21:24 | 来源：新华网
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　　新华社墨西哥城6月13日电 综述：奥密克戎毒株新亚型引发拉美多国新冠疫情反弹

　　新华社记者

　　受奥密克戎毒株新亚型加速传播等因素影响，拉美地区墨西哥、巴西、玻利维亚等国近期新冠疫情反弹。专家认为，随着疫苗接种率不断提升，拉美地区新一轮疫情造成的住院及死亡人数或低于前几轮高峰时期，但民众仍需做好防护措施。

　　6月以来，墨西哥新冠疫情出现反弹迹象，部分当地媒体将其称为第五波疫情的开始。墨卫生部6日起恢复每日疫情报告发布，数据显示，截至12日，该国过去两周新增确诊病例38451例，累计确诊5823844例，累计死亡710733例。

　　墨西哥国立自治大学卫生专家毛里西奥·罗德里格斯近日表示，过去两个月里，美国新冠疫情再次抬头引发疫情外溢，奥密克戎毒株的新亚型BA4、BA5产生免疫逃逸，防疫措施放松与民众警惕意识下滑，这些因素导致墨西哥新一轮疫情传播。他建议民众在公共场合应恢复戴口罩等防疫措施。

　　据巴西卫生部12日公布的疫情数据，该国过去24小时新增新冠确诊病例11728例，累计确诊超过3145万例；新增死亡36例，累计死亡超过66.8万例。各州卫生厅统计数据显示，过去一周全国日均新增死亡病例160例，达两个月来最高水平。

　　巴西奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会传染病专家儒利奥·克罗达近日表示，随着奥密克戎毒株新亚型的蔓延，巴西正面临新一波疫情。

　　玻利维亚卫生部长阿乌萨6日说，该国新冠确诊病例连续四周呈上升趋势，标志着玻利维亚第五波新冠疫情的开始。他呼吁全国人民支持并遵守各项防疫措施，并尽快接种疫苗。

　　阿乌萨说，该国去年底至今年初暴发的第四波新冠疫情病死率低于第一波疫情，这主要归功于疫苗接种的推进和各项防疫措施。

　　巴拿马目前也处于第五波疫情传播高峰期，不过其疫情曲线已出现下行趋势。巴卫生部长苏克雷10日说，该国近期对重症病例控制较为成功。巴拿马当天收到首批新冠口服药莫那比拉韦，辉瑞口服药奈玛特韦/利托那韦组合也将于下周运抵。

　　玻利维亚、巴西、墨西哥等多国卫生专家预计，由于新冠疫苗接种不断铺开，新一轮疫情造成的住院人数和死亡人数或将低于去年疫情高峰时期。

　　新冠疫苗接种对古巴疫情控制起到积极作用。古巴公共卫生部数据显示，截至12日，该国连续四周无新增新冠死亡病例，新增确诊病例连续第十周减少。目前，古巴1120万人口中超过730万人接种了加强针。（执笔记者：朱雨博；参与记者：苏津、林朝晖、陈昊佺、吴昊）

(责编：崔译戈、杨牧)

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