新华社墨西哥城6月12日电 题：美洲峰会黯淡落幕凸显美国影响力式微

新华社记者闫亮 禹丽贞

在大批示威者此起彼伏的抗议声中，第九届美洲峰会日前在美国洛杉矶黯淡落幕。美国在峰会上的霸道表现受到拉美地区国家广泛批评，此次会议成为美洲峰会创立以来参会领导人最少的一届。越来越多的拉美国家对美国大声说“不”，凸显出在拉美乃至全球范围内，美国的影响力日渐式微，霸权主义不得人心。

美国因为其霸权做派在拉美地区越来越不得人心。美国以所谓民主为借口长期排斥古巴、委内瑞拉和尼加拉瓜参加美洲峰会，以意识形态划线，打造“小圈子”；对古巴实施长达60年的制裁和封锁，导致古巴民众生活困难；新冠疫情期间不顾拉美国家强烈反对、加速遣返中美洲移民，罔顾人权……长期以来，美国在拉美的种种恶劣行径暴露了美式民主的虚伪本质，美式人权的双重标准，以及美国的霸道本色。进入21世纪，拉美国家自立自强、共同发展的诉求越来越强烈，而美国继续抱持“门罗主义”思维，在西半球推行“胡萝卜加大棒”，顺我者昌逆我者亡，不断在拉美制造分裂。墨西哥外长埃布拉德说，美国在美洲峰会上采取的歧视排他行径是“严重错误”。尼加拉瓜总统外交政策和国际事务顾问瓦尔德拉克·延奇克说，美国没有任何道德优势去指责并企图改变通过保障人民权利来实现真正民主的国家，更无权对他国进行非法制裁，单边制裁的行为本身就是反民主的。

美国在拉美地区不得人心，还因为其奉行“美国优先”，罔顾地区国家利益。去年新冠疫情肆虐之际，拉美国家民众急需疫苗，美国却奉行“疫苗民族主义”，哪怕其生产的新冠疫苗过剩甚至即将过期，也拒绝与墨西哥等国家分享疫苗。美国还无视地区国家发展经济的愿望，对有利于地区发展繁荣的“一带一路”倡议等极力诋毁乃至阻挠。美方在此次峰会中提出的所谓移民保护等内容，被舆论认为是试图推卸责任、让相关拉美国家承担更多解决移民问题责任的甩锅行为。古巴国家主席迪亚斯-卡内尔表示，美国一直以“民主卫士”“人权卫士”自居，但对拉美地区人民亟须解决的问题并不关心。

美国在拉美横行霸道由来已久，斑斑劣迹罄竹难书。美国在提出“门罗主义”后的近200年间，30多次军事介入拉美国家，强行输出美式民主，大搞经济掠夺，甚至策动政权颠覆。把拉美当成“战略后院”“原料供应地”“商品倾销地”和“文化殖民地”，这就是美国长期以来的拉美政策的真正目的。搞阵营对立、口惠而实不至、给地区开放合作制造障碍……这次“美国利益至上”的美洲峰会又一次加剧了拉美国家的不满。《纽约时报》刊文指出，本届美洲峰会原本意在彰显美洲国家间的合作，但多国领导人的缺席让峰会解决实质问题的有效性受到质疑，显示出拉美国家抵制美国的意志日益增强。委内瑞拉国际关系专家迭戈·斯奎拉认为，此次峰会实质成果的缺失显示了美国在这一地区领导力和公信力的下降。

美国国际影响力和号召力式微不仅表现在拉美，更日益成为一个全球性的现象。面对俄乌冲突，世界上大部分国家拒绝跟随美国发动对俄罗斯制裁。在中东地区，美国政府屡屡为维护霸权利益，不顾及中东盟友利益关切，导致彼此裂痕不断加大，不久前，美方在要求和沙特、阿联酋等国领导人通电话时甚至遭到拒绝。在亚太地区，绝大多数国家对于美国推行的“印太战略”疑虑重重，对美国制造对抗、破坏开放合作的企图表达不满甚至反对。

美国全球影响力不断下滑，深刻说明美国唯我独尊、肆意霸凌的逻辑越来越行不通，大小国家一律平等、国际关系民主化是世界人心所向。合作共赢是时代潮流大势，但美国偏偏要背道而驰，注定落得失道寡助的下场。

(责编：于洋、崔越)