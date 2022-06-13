新华社巴黎6月13日电（记者徐永春 唐霁）据法国内政部12日晚公布的初步统计结果，在当天举行的法国国民议会选举首轮投票中，总统马克龙所在的中间派联盟与左翼联盟各获得大约四分之一的有效选票。

初步统计结果显示，中间派联盟“在一起”获得25.70%的有效选票，极左翼政党“不屈法国”领导人梅朗雄所在的左翼联盟得票率为25.66%，玛丽娜·勒庞率领的极右翼政党“国民联盟”以及右翼共和党分别获得18.73%和10.43%的有效选票。

法国商业调频电视台援引埃拉贝民调公司的预测称，中间派联盟有望获得260至295个国民议会席位，不过，该联盟至少需要获得289席才能占据国民议会多数席位。左翼联盟有望获得160至210个国民议会席位。

此外，法国内政部数据显示，此次议会选举首轮投票弃权率超过半数，达52.52%。

法国国民议会选举第一轮投票于当地时间12日上午8时在法国本土展开，来自多个政党的6293名候选人将角逐577个国民议会席位。

法国国民议会选举又称立法选举，执政党能否在国民议会中占据绝对多数席位，将影响法国新总理人选任命及政府的组成，也影响执政党今后施政的走向和效率。

在法国577个选区中，每个选区产生1名国民议会议员，由本选区选民直接投票选出，任期5年。首轮投票中，获得半数以上选票的候选人即可当选，没有获得半数选票但获得超过本选区12.5%登记选民支持的候选人将进入第二轮投票，其中得票最高者当选为议员。本次国民议会选举第二轮投票将于6月19日举行。

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