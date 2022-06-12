新华社华盛顿6月11日电 通讯：美国反枪支暴力集会呼吁“救救孩子们”

新华社记者孙丁 肖潇

11日，美国首都华盛顿虽然午后下起了小雨，但国家广场华盛顿纪念碑北侧的草坪上依然密密麻麻站满了人，他们在这里举行反枪支暴力集会。参加集会的男女老少手持各式各样的标语牌，发出“救救孩子们”的呼声。

当日，大批民众在美国超过450个地点举行集会，抗议不断恶化的枪支暴力问题，同时表达对美国政客持续不作为、政府失职的不满和愤怒。

从弗吉尼亚州来到华盛顿参加集会的斯薇塔·库马尔是一位小学生的母亲，上月发生在得克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学的枪击事件让她的心灵受到了极大冲击。

“我们都有孩子，”库马尔在接受记者采访时说，“枪击事件每天都在美国发生，到处都是，孩子们也成了受害者。学校应该是一个安全的地方，不用家长们担惊受怕，没听说其他国家有这样的困扰，这简直太荒唐了。”

住在马里兰州巴尔的摩市的亚历克斯·斯佩克特还在上高中，他从三年级开始就定期在学校参加应对枪击事件的演习。巴尔的摩是美国枪支犯罪问题最严重的城市之一。

斯佩克特告诉记者，虽然他自己或亲友没遇到过校园枪击事件，但总听说这样的事心里也很“害怕”。他直言，上学时他并不是一直能感到安全。

罗布小学枪击事件中，19名儿童和2名教师不幸遇害。枪手是一名18岁男子，行凶时使用的是在美国民间十分常见的AR-15型半自动步枪，不少其他枪手作案时使用的也是这种枪。

凯特·乔霍同库马尔一道前来参加集会。在乔霍看来，人们打猎或自卫不需要AR-15这样的攻击性武器，“这种枪是军火，属于战场，不应该让普通人获得”。

可在美国最大拥枪组织全国步枪协会等枪支游说组织同部分政客的“里应外合”下，美国不仅难以禁售AR-15，甚至连在全国范围内推行加强枪支监管的“常识性”举措都寸步难行。

乔霍对记者说，全国步枪协会在美国政治影响力巨大，对美国政客做了很多工作，阻挠立法控枪。她呼吁：“美国政客应该听人民的，而不是被枪支游说组织的钱牵着鼻子走。”

多项民调显示多数美国人支持枪支改革立法。据集会组织者、倡议加强枪支管控的社会活动团体“为我们的生命游行”介绍，除了华盛顿，纽约、芝加哥、得梅因、圣安东尼奥等多地当天也举行了同一主题的集会。“为我们的生命游行”官方社交媒体账号发文写道：“恳请政客们上上心，我们要的不是空话，而是行动。”

美国国会众议院几天前表决通过一揽子旨在加强枪支监管的法案草案，但由于民主、共和两党在控枪问题上分歧鲜明，普遍预计，众议院法案草案难以在参议院推进。与此同时，两党部分参议员围绕控枪展开的磋商至今没什么实质性进展，继续让美国民众失望，特别是家长和学生。

美国知名篮球教练史蒂夫·科尔的父亲是枪支暴力的受害者，科尔经常抨击美国政客冷漠不作为造成无辜生命逝去。他近期表示，为什么这么多人希望有符合实际的枪支法律保护儿童以及其他人群，华盛顿却依然无动于衷？因为那些政客代表的不是我们。

美国网站“枪支暴力档案”最新数据显示，今年以来，美国已经发生256起造成至少4人死伤的枪击事件，超过1.9万人因枪支暴力失去生命，包括735名未成年人，其中158人不到12岁。

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