据新华社墨西哥城6月10日电 罗索消息：中国援建多米尼克农业科技综合楼项目奠基仪式10日在该国第二大城市朴次茅斯举行。

当天，多米尼克总统萨瓦林、总理斯凯里特、中国驻多大使林先江等现场出席仪式并为项目奠基。

据多农业部长菲德尔·格兰特介绍，中国援多农业科技综合楼项目集研究、教学和小规模生产为一体，可实现每次10万株、每年50万株组织培养苗的生产，有助于该国实现2030年农业产值目标。项目投入使用后可实现快速繁育优质种苗，消除黑斑病等病虫害。

斯凯里特在致辞中表示，新冠肺炎疫情等背景下，中国向多米尼克伸出援手，助力多发展农业和恢复经济，是真正的患难之交。多方感谢中国政府和人民在超强飓风和新冠肺炎疫情等大灾大疫时给予的无私帮助。

林先江在致辞中表示，“中多现代农业中心”已成为中多友好的一张亮丽名片，中国农业专家已成为多农户的好朋友、知心人。项目建成后将扭转多种苗依赖进口的局面，有效提高农产品质量和产量，助力多农业现代化再上新台阶。

《 人民日报 》（ 2022年06月12日 03 版）

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