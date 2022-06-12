本报记者 姚明峰

“阿中经贸合作之路越走越宽。”阿根廷—中国生产、工业和贸易商会主席埃内斯托·塔沃阿达如此描述他20多年来的切身感受，“这些年，我多次到中国参加教育、制造业等领域的展会，形式越来越多，规模越来越大，阿中各领域合作成果丰富，前景广阔。”

“1996年初，因为对中国文化感兴趣，我开始大量阅读孔子等中国先贤的著作，对《孙子兵法》尤为喜欢。”塔沃阿达说。通过阅读，他被中国悠久的历史和文化所吸引，更加理解了中国人的思维方式和生活习惯，并最终从事了阿中经贸工作。

塔沃阿达表示，上世纪末，阿根廷人还没有充分认识到中国未来将成为阿根廷农牧产品的主要出口市场，“当时阿根廷对中国了解不多，多数信息来自西方媒体。直到1998年，我第一次随时任总统代表团访华，看到北京街头熙熙攘攘的人群和川流不息的自行车大军，真切地感受到了中国如此充满活力、生机勃勃。”访华期间，中国人民的热情好客给塔沃阿达留下深刻的印象，“我们与中国同行进行了热情友好的交流。归国途中，我们谈论最多的是，这个真实的中国和那些不怀好意的西方媒体所描述的完全不一样”。

此后，塔沃阿达往返于中阿两国。“我看到中国的巨大发展变化：北京街头的自行车被小汽车取代，现代化酒店越来越多，各类商业活动举办得更加频繁。阿中两国贸易发展空间逐步扩展，经贸关系得到持续加强和巩固。”塔沃阿达说。

2021年，中阿贸易额同比增长28.3%，达到178.3亿美元，中国继续保持阿根廷第二大贸易伙伴地位。2022年1月至4月，阿根廷对华出口增长31.7%。随着两国关系不断提质升级，双方合作从传统的纺织品、化工产品等个别品类，拓展到农业、金融、经贸、航天、科技等领域，数字科技和创新发展已成为两国合作新亮点。塔沃阿达表示，阿根廷企业如今纷纷将目光投向中国，积极参加中国国际进口博览会、中国国际服务贸易交易会。中国在阿企业数量持续增多，很多还在阿设立了区域总部，为阿创造直接就业岗位2万多个，带动间接就业10万多人次。

“中国是一个经济社会稳定、发展潜力巨大的国家，阿中合作将创造更多发展机遇，助力阿根廷经济社会发展。”塔沃阿达表示，共建“一带一路”与阿根廷基础设施升级需求吻合，正推动阿中合作走向更高水平。“我们愿继续做阿中友好合作桥梁，推动共建‘一带一路’，为两国人民带来更多福祉。”塔沃阿达说。

（本报布宜诺斯艾利斯电）

《 人民日报 》（ 2022年06月12日 03 版）

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