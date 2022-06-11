新华社北京6月11日电 英国和欧洲联盟因“脱欧”风波再起。英国外交大臣伊丽莎白·特拉斯定于13日向议会提交法案，以期单方面修改“北爱尔兰议定书”。这一举动恐将触发英国与欧盟的贸易战，使双方矛盾升级。

“北爱尔兰议定书”是“脱欧”协议的一部分。根据协议，北爱尔兰地区留在欧洲单一市场与欧盟关税同盟内，以防止爱尔兰岛内出现陆上“硬边界”。不过，英国大不列颠岛进入北爱地区的部分商品需接受海关和边境安全检查。

这是2017年3月29日在比利时布鲁塞尔欧盟总部内拍摄的英国国旗和欧盟旗帜。新华社记者叶平凡摄

数月来，英国方面一直抱怨这份议定书僵化，干扰北爱地区贸易，加剧政治不稳定，要求修改。欧盟去年10月发布修改建议，包括削减海关手续、简化认证和减少边检以促进大不列颠岛与北爱地区之间货物流通。欧盟还同意修改自身规则，以确保北爱地区药品供应不间断。

不过，欧盟方面的修改建议遭英方拒绝。英方主张的修改内容包括，但凡从大不列颠岛进入北爱地区的商品目的地不是爱尔兰共和国，相关检查就会取消。

2019年10月18日，在英国北爱尔兰与爱尔兰在阿马附近的边界线上，一个反对“脱欧”的标语牌竖立在路边。新华社发（保罗·麦克兰摄）

根据英国议会10日发布的议事日程表，特拉斯将于13日向议会下院提交法案，法案将规定如何在英国国内法律中定义“北爱尔兰议定书”相关条款。现阶段，英国议会暂时不会就这份法案展开辩论。

英国《泰晤士报》本周早些时候报道，这份法案经历大量删改。首相鲍里斯·约翰逊6日晚在“聚会门”丑闻引发的党内不信任投票中虽然涉险过关，但威信严重受创。保守党一些支持“脱欧”的议员借机向他施压，要求制定更为严苛的条款。

这是5月25日在伦敦拍摄的英国首相约翰逊出席新闻发布会的照片。新华社发（英国首相府供图）

按英国媒体说法，约翰逊需要得到保守党内各方支持才能使这份法案在议会获得通过。在党内不信任投票中，大约40%的议员对他投下不信任票，一些人已经对这份法案表示担忧。

英方动向引发欧盟方面关注。负责与英方就北爱问题谈判的欧盟委员会副主席马罗什·谢夫乔维奇上月警告，“北爱尔兰议定书”是“脱欧”协议的基石，是国际协议；欧盟严重关切英国单方面采取行动的可能性，任何撕毁协议的举动都“不可接受”。

德国总理奥拉夫·朔尔茨也警告英国不要单方面行动。他表示，这个问题相当复杂，不仅涉及英欧关系，还将影响整个地区的和平发展。（张旌）

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