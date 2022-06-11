新华社第比利斯6月10日电（记者李铭）埃里温消息：集体安全条约组织（集安组织）外长理事会会议10日在亚美尼亚首都埃里温举行，与会外长呼吁各国坚持普遍平等、不可分割的安全观。

据亚美尼亚外交部网站当天发布的消息，与会外长主要讨论了国际和地区安全问题，以及加强集安组织危机应对机制建设等议题。会后，外长们签署了《2022-2024年集体安全条约组织成员国外交、国防和安全政策协商计划》《集体安全条约组织成员国外交部长关于国际安全问题的声明》等文件。

集安组织秘书长扎斯在会后的新闻发布会上表示，与会外长在关于国际安全问题的声明中对国际安全形势的持续恶化表示严重担忧。声明反映了成员国认为各国应遵守平等和不可分割的安全观，以及一国安全不能以损害他国安全为代价的共同立场。与会外长支持加强联合国安理会对维护世界和平与稳定的领导作用。

集安组织成员国亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯和塔吉克斯坦外长出席本次会议。

集安组织成立于2002年5月，由1992年签署的独联体集体安全条约演变而来。

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