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新加坡总理李显龙会见魏凤和

2022年06月11日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报新加坡6月10日电  （记者刘慧）新加坡总理李显龙10日下午在总统府会见了到访的国务委员兼国防部长魏凤和。

　　李显龙说，新中与时俱进的全方位合作伙伴关系这一独特定位，体现了新中关系的特殊性和高水平。双方应继续加强在抗疫、经贸等方面的务实合作，保持双边关系不断发展的良好势头。当前国际和亚太地区形势都在发生新的变化，希望地区各国加强沟通、增进互信，共同为地区和平稳定增添积极因素。

　　魏凤和说，在习近平主席和李显龙总理战略引领下，中新关系不断发展，在本地区发挥了引领示范作用。面对百年变局和世纪疫情，中新应不断深化战略互信，扩大利益融合，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，为维护地区和平稳定注入正能量。近年来两军关系稳定发展，双方应继续加强高层交往与务实合作，把两军关系不断推向前进。

　　9日下午，魏凤和与新加坡国防部长黄永宏举行会谈，双方就国际和地区形势、南海问题、乌克兰危机等交换看法。

　　魏凤和应黄永宏邀请于6月8日抵新加坡进行正式友好访问。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月11日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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