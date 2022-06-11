新华社维也纳6月10日电 国际原子能机构（下称“机构”）理事会会议10日在奥地利首都维也纳举行。针对澳大利亚等国在“其他事项”议题下就美英澳核潜艇合作问题狡辩和混淆是非，中国常驻维也纳联合国代表王群行使答辩权，再批美英澳核潜艇合作，促其切勿在核扩散道路上越走越远。

王群说，澳代表美、英、澳三国所作的发言避重就轻，继续混淆是非，始终没有回答国际社会和机构广大成员国对三国核潜艇合作提出的实质性问题，始终回避三国合作所涉核武器材料非法转让这一本质。这恰恰印证了三国仍在刻意隐瞒其核武器材料转让信息。

王群表示，美英澳核潜艇合作是“三违反”行径，违反《不扩散核武器条约》（NPT）、违反机构全面保障监督协定、违反澳大利亚与机构签署的附加议定书。三国必须正视国际社会的持续严重关切，必须正视机构总干事的督促提醒，必须给国际社会一个交代。

王群指出，当务之急是三国必须切实履行其保障监督法律义务，按照全面保障监督协定及附加议定书要求，及时、全面向机构秘书处申报三国核潜艇合作各阶段情况。否则，势必影响机构秘书处和履行其《规约》义务。同时，中方也呼吁相应国际和地区安全机制从政治角度对三国违反NPT的核扩散行径做出反应。

王群强调，中方再次敦促美英澳停止“三违反”行径、改弦更张，不要在核扩散的道路上越走越远，不要成为全球防扩散体系的破坏者，不要走到国际社会和机构全体成员国的对立面。同时，中方也呼吁机构广大成员国继续密切关注三国核潜艇合作动向，积极参与相关进程，以实际行动共同捍卫NPT，维护国际核不扩散体系，维护国际和平与安全。

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