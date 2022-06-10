新华社北京6月10日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯常驻日内瓦代表加季洛夫9日说，俄方不会以任何方式干涉乌克兰粮食出口。乌克兰媒体10日援引乌总统泽连斯基的话说，目前前线战局没有发生显著变化。

——加季洛夫9日在“俄罗斯-24”电视频道的节目中说，俄方正继续与联合国就乌克兰粮食外运问题进行接触，俄方不会以任何方式干涉乌克兰粮食出口。俄总统新闻秘书佩斯科夫9日表示，尚未就乌克兰粮食出口问题与土耳其和中东国家达成确切协议，这一方面工作仍在推进。

——乌克兰国家通讯社10日援引泽连斯基的话说，目前前线战局没有发生显著变化。泽连斯基说，北顿涅茨克、利西昌斯克和其他顿巴斯地区城市是俄军进攻重点，但乌军仍在坚守。在扎波罗热地区，乌军挫败了俄军的进攻。在哈尔科夫地区，乌军收复了部分土地。在尼古拉耶夫方向，乌军继续进行防御作战。

——乌克兰国际文传电讯社10日报道，乌国防部情报总局发言人斯基比茨基接受媒体采访时说，目前俄军在前线的火炮数量是乌军的10倍至15倍。当前乌军每天消耗的炮弹数量为5000枚至6000枚。

——法国总统府9日发布公报说，法国总统马克龙当天与泽连斯基通电话，讨论乌克兰局势等。马克龙说，法国将继续致力于满足乌克兰包括重型武器在内的需求。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫10日表示，俄军在哈尔科夫州和第聂伯罗彼得罗夫斯克州分别击落乌军一架苏-25战机和一架米格-29战机，在哈尔科夫州和赫尔松州等地击落了5架乌军无人机。自俄开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌军195架飞机、130架直升机、1168架无人机、336套防空导弹系统、3484辆坦克及其他装甲车辆、499台多管火箭炮、1843门野战火炮和迫击炮、3528辆特种军用车辆。

——瑞典外交大臣林德10日公布政府新外交政策声明时表示，瑞典承诺为包括土耳其在内的整个北约安全作出贡献。

——顿涅茨克地区一家法院9日判处两名英国公民和一名摩洛哥公民死刑，罪名是他们曾作为雇佣兵随乌克兰军队在顿巴斯地区作战。（参与记者：李东旭、李铭、刘恺、赵冰、徐永春、和苗）

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