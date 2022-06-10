新华社墨西哥城6月10日电 题：多国领导人抵制美洲峰会，美国霸权玩不转了

新华社记者禹丽贞 闫亮

霸道的美国政府抱着陈旧的“门罗主义”思维，仍企图居高临下对拉美和加勒比国家任意拿捏，但一场最新“外交惨败”昭示：时代在改变，不得人心的美国霸权玩不转了。

第九届美洲峰会本周在美国洛杉矶举行，但这场峰会的参会阵容严重缩水。美国霸道地以所谓“民主标准”为由拒绝古巴、尼加拉瓜、委内瑞拉三国领导人参会，引发拉美和加勒比国家普遍质疑和反对。从美洲玻利瓦尔联盟等地区组织到智利、玻利维亚等地区国家，批评美国的声音不绝于耳。墨西哥、洪都拉斯等多个国家领导人缺席峰会。

美国政府原本想借此次美洲峰会展现自己的领导力，到头来，遭遇的外交尴尬连曾任白宫全球接触主管的美国资深外交官布雷特·布鲁恩都看不下去。他感慨：“8个国家没有派出领导人级别的官员参加我们几十年来主办的本地区最重要的活动。这充分说明了我们与邻国的关系管理得多么糟糕。”多米尼加共和国科学院院士爱德华多·克林格一针见血地指出，这是美国外交的“一场惨败”。

拉美多国领导人为何抵制此次峰会？因为他们对美国无视时代进步，仍然大搞歧视排他、肆意霸权干涉感到愤怒。墨西哥总统洛佩斯公开声明，他拒绝出席峰会是为了抗议美国“延续干涉主义的旧政治”。5月底举行的第21届美洲玻利瓦尔联盟峰会通过的声明也指出，所有美洲国家应在平等条件下受邀参加第九届美洲峰会，美国作为主办国无权排除部分国家或侵犯他国主权和独立。西班牙《起义报》网站刊载的文章说，美国政府奉行单边主义，“这是帝国君主制的典型做法”。

峰会期间，美国政府根据其一贯套路，抛出一些包装光鲜亮丽的议题，比如宣布启动所谓“美洲经济繁荣伙伴关系”等倡议。但人们对其“空头支票”的本质看透了，《西班牙日报》网站就指出，这一倡议既没有相关数据，也缺乏具体细节或承诺。事实上，由于美国政府的霸凌霸道、毫无诚意，拉美和加勒比国家乃至美国国内媒体广泛认为这次峰会不会产生什么真正的成果。古巴国家主席迪亚斯-卡内尔犀利指出，不能指望此次美洲峰会开展什么“实质性的讨论”。美国外交学会主席理查德·哈斯等人更是预测，此次峰会将是“彻底的失败”。

美国霸权玩不转了，重要原因在于美国劣迹斑斑、不得人心。长期以来，美国对拉美不是尽心扶助，而是大肆盘剥、滥施制裁、输出通胀，搞政治干预、政治颠覆，暗杀政要乃至武装侵略。美国在提出“门罗主义”后的近200年间，30多次军事介入拉美国家。近年来，美国罔顾联合国宪章和国际法基本准则，对委内瑞拉和尼加拉瓜采取单边强制措施，对古巴实施贸易和金融封锁，上届美国政府强制施行“骨肉分离”政策，导致大量拉美移民儿童被迫与父母分离……美国恃强凌弱、横行霸道，对拉美国家主权和尊严缺乏切实尊重，其所作所为完全与拉美国家求合作谋发展的意愿背道而驰，注定落得失道寡助的下场。

人类已进入21世纪，相互尊重、互利共赢是时代大势所趋。霸道惯了的美国对于时代进步的潮流钝感十足，遭遇外交惨败是必然结果。

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