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金砖国家第十二次经贸部长会议举行

胡春华发表视频致辞

2022年06月10日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京6月9日电  金砖国家第十二次经贸部长会议9日举行。国务院副总理胡春华发表视频致辞。

　　胡春华表示，习近平主席对加强金砖国家合作提出殷切希望，强调要坚持互利共赢，加强经济合作，拓展贸易和投资、科技创新、绿色低碳等领域合作。中方愿同各成员国一道，认真落实领导人共识，进一步深化经贸领域交流沟通，挖掘合作潜力，努力达成更多成果，推动金砖国家合作不断取得新的成效。

　　胡春华指出，金砖国家是引领区域乃至全球经济贸易增长的重要力量。在当前国际环境复杂多变、风险挑战显著增多的情况下，金砖各国应共同努力，持续拓展经贸领域务实合作，共同维护全球产业链供应链安全稳定，携手推动数字经济等新兴领域合作，坚定维护多边贸易体制，支持世贸组织改革朝着正确方向发展，有效维护发展中成员合法权益。

　　胡春华强调，中国将坚定不移扩大高水平开放，对接国际高标准经贸规则，积极推进高质量共建“一带一路”，推动同更多国家和地区商签高标准自贸协定，同包括金砖国家在内的世界各国分享中国发展机遇。欢迎金砖国家有关政府部门、工商界和相关国际机构积极参与，不断拓展新的合作空间，推动取得更多互利共赢的成果。

　　金砖五国经贸部长及有关国际组织代表以视频方式出席会议。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月10日 02 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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