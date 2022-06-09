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坦桑尼亚桑给巴尔总统感谢中国在卫生领域给予的支持

2022年06月09日08:55 | 来源：新华网
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新华社达累斯萨拉姆6月7日电（记者谢昊）坦桑尼亚桑给巴尔总统姆维尼7日在桑给巴尔总统府会见第31期中国援桑给巴尔医疗队，对中国在卫生领域给予的支持表示感谢。

姆维尼感谢中国政府长期帮助桑给巴尔发展卫生事业，提供医疗设备、药品和医疗服务。他认为中国医疗队的工作有助于缓解桑给巴尔医院专科医生的短缺，称赞医疗队开展的培训工作有利于提高当地医生的临床技能。

见面会上，中国医疗队向桑给巴尔卫生部门捐赠了包括便携式心脏彩超、心电图机、除颤仪、制氧机和药品在内的医疗物资，并代表江苏省人民医院向桑方对口合作医院捐赠价值人民币30余万元的手术缝线。

第31期中国援桑给巴尔医疗队队长瞿利帅表示，医疗队在工作期间得到桑给巴尔政府的大力支持，希望这些医疗物资有助于满足桑给巴尔患者的临床需求。医疗队将继续同桑给巴尔卫生部门加强合作与交流，为当地人民提供优质医疗服务，增进中桑人民友谊。

据了解，2021年9月以来，本期中国医疗队累计为5万余名当地患者提供服务，开展各种类型手术6000余例，参与救治了近万名危重病人，并推进以腹腔镜手术为代表的微创治疗技术在当地的临床应用。医疗队还积极推进中非对口合作医院项目在桑给巴尔的落实，定期前往对口医院开展手术、宣教、培训等活动。

(责编：艾雯、燕勐)

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