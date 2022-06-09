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中国代表：施压无助于解决问题，美方应积极回应伊方合理关切

2022年06月09日06:39 | 来源：新华网
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　　新华社维也纳6月8日电 6月8日，在奥地利首都维也纳举行的国际原子能机构（下称“机构”）理事会会议上，美国、英国、法国、德国就对伊朗保障监督问题推动通过理事会决议，中方对决议投反对票。中国代表、中国常驻维也纳联合国代表团首席馆员王昶发言阐述中方立场。

　　王昶强调，中方反对有关国家推动机构理事会通过决议对伊朗施压。事实一再证明，施压不仅无助于解决问题，反而会激化矛盾，导致局势升级。当前，全面协议恢复履约谈判正处于最后关头。在机构理事会采取对抗性做法，只会损害伊朗与机构的合作，破坏伊核谈判进程。

　　王昶指出，中方支持机构与伊方通过对话合作解决在保障监督问题上的分歧，希望双方继续相向而行，切实履行有关共识。当务之急是推动伊核谈判顺利收官，实现全面协议早日重返正轨，相信届时保障监督相关问题都将迎刃而解。

　　王昶强调，美方作为伊核危机的始作俑者，理应彻底纠正错误，尽快做出政治决断，采取切实举措，积极回应伊方合理关切，推动恢复履约谈判尽早达成协议。所有各方均应为外交努力创造必要条件和良好氛围。

(责编：牛镛、袁勃)

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