新华社联合国6月8日电 中国常驻联合国副代表戴兵8日在安理会中部非洲问题公开会上发言，呼吁维护该地区和平稳定大局。

戴兵说，中部非洲保持和平稳定，有利于非洲大陆整体安全。国际社会和联合国驻中部非洲地区办公室要支持地区国家根据本国实际情况，通过加强国家治理和能力建设，自主解决本国问题，走符合本国国情的发展道路。中方坚定支持地区国家维护主权和领土完整的努力。地区有关国家要通过外交和政治渠道解决分歧，维护团结稳定。

戴兵说，要发挥地区组织作用。该地区非法武装团体、恐怖主义和暴力极端主义活动仍十分频繁，族群矛盾和农牧民冲突不断，刚果（金）东部地区局势令人担忧。应对这些问题需要地区国家增进互信，团结协作。国际社会要为地区国家反恐行动提供更多资金和技术援助，支持地区国家制定解武复员方案，遏制恐怖主义蔓延。要支持地区国家提升能力建设，帮助民众摆脱贫困落后，解决自然资源非法开采和贸易问题，消除冲突根源。中方重视气候变化对地区国家带来挑战，希望发达国家兑现气候融资承诺，支持地区国家提升适应气候冲击的韧性。

戴兵说，在大国地缘冲突冲击下，地区国家仍面临粮食危机、能源危机、资源危机等多重挑战，人道需求上升。当前形势更加凸显发展问题的重要性和紧迫性。有关国家和国际金融机构要落实援助承诺，保障人道资金充足，不能因其他危机减少对本地区关注和投入。要继续支持地区国家抗击疫情，普及安全、可负担的疫苗，为地区国家疫后复苏创造有利条件。要支持地区国家根据自身国情和发展需求，改善投资环境，助力工业化和经济多元化进程，支持数字创新、青年创业和中小企业发展，提升自主发展能力。

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