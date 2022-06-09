本报努尔苏丹6月8日电 （记者周翰博）当地时间6月8日，国务委员兼外长王毅在努尔苏丹出席“中国+中亚五国”外长第三次会晤。哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季主持，土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫、吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫、塔吉克斯坦交通部长伊布罗希姆、乌兹别克斯坦代外长诺罗夫出席。

王毅表示，中国和中亚唇齿相依，安危与共，已成为并肩前行的命运共同体。无论国际风云如何变幻，中方都将始终坚定支持中亚国家维护主权独立、走符合国情的发展道路，建设一个自主的中亚；坚定支持中亚国家保持政治安全和社会稳定，建设一个和平的中亚；坚定支持中亚国家加快经济发展、增进人民福祉，建设一个繁荣的中亚；坚定支持中亚国家联合自强、互利共赢，建设一个合作的中亚。中方愿秉持相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢原则，加强同中亚国家团结协作，携手构建更紧密的中国—中亚命运共同体。

王毅提出五点建议：一是完善六国合作的四梁八柱。二是打造疫后复苏的强劲引擎。三是构筑地区和平的坚实堡垒。四是开辟人文交流的多元路径。五是凝聚全球治理的积极力量。

王毅强调，中国发展振兴的步伐不会停止，对外合作的决心不会动摇，将继续是世界经济增长的重要贡献者、国际公平正义的坚定维护者。一个发展繁荣的中国不仅是世界之福，也会给中亚国家发展带来新的机遇。

各方高度评价“中国+中亚五国”合作机制，表示中国是中亚五国的好邻居、好伙伴，也是最大的贸易和投资伙伴，双方互信牢固，合作卓有成效。愿共同落实好六国元首重要共识，挖掘“中国+中亚五国”合作机制潜力，打造和平、友谊、互助、和谐的中亚。中亚国家完全支持高质量共建“一带一路”，打造绿色、数字丝绸之路，期待借鉴中国成功发展经验，助力中亚国家探索减贫之路、发展之路，实现创新、可持续发展。

各方一致同意建立“中国+中亚五国”元首会晤机制，并通过了《“中国+中亚五国”外长会晤联合声明》、《落实中国同中亚五国视频峰会共识路线图》、《关于深化“中国+中亚五国”互联互通合作的倡议》和《“中国+中亚五国”数据安全合作倡议》四份成果文件。

《 人民日报 》（ 2022年06月09日 03 版）

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