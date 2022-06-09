新华社努尔苏丹6月8日电 2022年6月8日，“中国+中亚五国”外长第三次会晤在努尔苏丹举行。会晤通过《关于深化“中国+中亚五国”互联互通合作的倡议》。摘要如下：

着眼构建全方位、立体化地区互联互通新格局，深化中国同中亚国家全方位互利合作，中华人民共和国、哈萨克斯坦共和国、吉尔吉斯共和国、塔吉克斯坦共和国、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦共和国共同提出如下合作倡议：

一、充分发挥跨境铁路运输优势

着眼进一步发展中国－中亚国家、中欧班列集装箱多式联运、铁路运输，采取措施提升过货量，增强运力，优化铁路资源配置，保障货物运输通畅。

积极推进中吉乌铁路项目可研工作。

完善跨境铁路口岸基础设施，进行铁路运输设施现代化改造，提高集装箱运输和中转能力、中国和中亚国家铁路及各站点运力。

激发集装箱铁路过境运输线路和中吉乌土、中哈乌塔、中塔乌土国际多式联运的潜力。

二、积极推进国际公路运输便利化

积极承运、装车、挂运中亚国家货物，优先确保疫情防控、社会民生等重要物资。

经营好“中国西部－欧洲西部”公路（“双西公路”）中哈段，保障中吉乌公路运行畅通，实现中塔乌公路常态化运营，加快实施中塔公路二期部分关键路段建设项目。

推进实施国际道路运输动态监管，简化与国际公路运输有关的文件、程序和要求，加强跨境公路相关设施定期维护。

三、逐步恢复客货运航班正常往来

推动中国同中亚国家根据需求开通更多货运航班。

视疫情形势逐步恢复中国同中亚国家主要城市间客运直航航班。

就航班疫情防控措施加强沟通协调，共同防范疫情跨境传播。

四、全面加强口岸通关能力建设

加快推进现有口岸设施设备现代化改造，延长口岸开放时间，在防控疫情前提下保障口岸过货通畅。

拓展中国同中亚国家“智慧海关、智能边境、智享联通”合作试点，探讨开展国际贸易“单一窗口”、电子证书联网等领域的交流与合作。

增加经中国和中亚国家公路口岸过货量，优化双向通关过境。

五、积极打造人畅其行的“快捷通道”

结合疫情形势发展，动态调整签证及出入境政策，减化签证办理程序，重点保障中国同中亚国家大项目合作需要，稳妥有序恢复人员往来。

就实现核酸检测、疫苗接种等信息互认问题保持沟通。

六、不断完善物畅其流的“绿色通道”

在确保疫情防控安全情况下，进一步优化货物通关模式，不断提升通关作业效率。

继续完善农产品快速通关“绿色通道”，拓展适用范围，减化通关流程，提升通关效率。

扩大优质农产品食品相互检验检疫准入，稳步实施“经认证的经营者”（AEO）互认、“关铁通”、信息交换等重点合作项目。

积极探索精简口岸查验举措，简化双方司乘员工出入境边检手续。

七、完善互联互通体制机制建设

发挥中哈、中吉、中塔边境口岸疫情联防联控机制作用，定期举行工作会晤，强化口岸相关突发事件应急处置协调配合，统筹做好口岸疫情防控和货物通关工作，共同维护边境安全稳定。

加强国际班列政府间合作，推动建立中国－中亚、中欧班列政府间合作机制，以高效解决国际货运畅通问题。

(责编：牛镛、袁勃)