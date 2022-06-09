新华社北京6月8日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫8日说，现在不可能举行俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基之间的会晤。据乌克兰国家通讯社8日报道，泽连斯基在视频讲话中说，乌克兰前线战局目前没有发生太大变化。

——佩斯科夫8日表示，现在不可能举行普京和泽连斯基之间的会晤。他说，由于基辅方面已退出谈判进程，因此现在没必要谈论筹备这一会晤的可能性。

——乌通社8日报道，泽连斯基在视频讲话中说，当前战局的焦点仍然是北顿涅茨克、利西昌斯克和波帕斯纳亚。俄军正在向顿巴斯和赫尔松地区部署更多部队。

——乌通社8日援引卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代的话报道说，北顿涅茨克市的战斗正在继续，俄军正在发动猛烈进攻。乌军不会投降，但不排除撤退至更有利的位置。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫8日表示，俄军使用高精度空基导弹打击了哈尔科夫地区的一家坦克和装甲车辆修理厂。此外，俄军还击落了乌军两架米格-29战机和一架米-8直升机。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃8日表示，为了补充不断减员的乌克兰武装部队，基辅方面正在继续招募外国雇佣兵。根据俄国防部此前数据，乌方已累计招募6500多名来自美国、英国、以色列、波兰、加拿大和捷克等国的雇佣兵。截至6月初，乌国内外国雇佣兵数量几乎减少一半。扎哈罗娃说，美国私人军事公司参与了乌克兰外国雇佣兵招募工作，招募对象包括阿富汗难民和极端组织“伊斯兰国”武装分子。

——佩斯科夫8日还表示，需要解除对俄罗斯的直接或间接制裁，以便俄可以向国际市场供应粮食。他说，就国际粮食市场而言，不是乌克兰危机导致或催化了全球粮食危机，一些国家政府在此之前采取的错误行动才是出现粮食危机的原因。（参与记者：李铭、李东旭、赵冰）

(责编：袁勃、牛镛)