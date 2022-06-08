新华社曼谷6月8日电 通讯：跨越山海的“鲸”喜——中泰两国科研人员携手保护布氏鲸

新华社记者黄耀滕 王腾 任芊

每年在岛上近100天、出海超过200次，累计拍摄布氏鲸图片和视频资料超过6TB。从2016年开始，到涠洲岛对布氏鲸进行调查和研究，成为广西科学院副研究员、海洋哺乳动物研究团队负责人陈默主要的工作内容。

涠洲岛位于中国广西北部湾海域中部，陆地面积约25平方公里，是中国最年轻的火山岛，也是一个风景优美的著名景区。

2016年，了解到涠洲岛附近海域有布氏鲸群活动的信息，广西科学院、北部湾大学、中国科学院水生生物研究所等科研机构开始着手对这个鲸群展开研究，陈默带着广西科学院海洋哺乳动物研究团队，到涠洲岛上建立研究基地。

“2016年到2018年，我们识别这个布氏鲸群体个体只有10头左右，现在已经接近50头，而且数量还在增加。”陈默近日在接受新华社记者采访时说，研究团队已连续几年在涠洲岛附近海域发现母鲸带幼鲸捕食的场景，还有成年布氏鲸的交配行为，涠洲岛海域应该就是布氏鲸捕食和繁衍的重要场所之一。

丰富的饵料、保护较完好的海洋生态系统……在与广西北部湾直线距离超过一千公里的泰国湾，相似的环境也让布氏鲸成为泰国湾最常见的大型鲸类之一。

为携手研究保护布氏鲸这个近岸大型鲸类，在中泰两国有关海洋合作项目的推动下，广西科学院等中国科研机构与泰国海洋与海岸资源局建立了合作关系。

“2019年4月一个在泰国湾做布氏鲸调查研究的泰国团队来到广西，与我们在涠洲岛附近海域做了7天联合调查。同年10月我们去泰国回访，跟泰国海洋与海岸资源局在泰国湾做了类似的联合调查，这开启了我们跟泰国在布氏鲸和海洋哺乳动物领域的合作。”陈默说，双方确定了每两年进行一次布氏鲸联合调查的合作意向。

在联合调查过程中，中泰两国科研人员围绕布氏鲸调查技术、调查方法以及其他海洋哺乳动物的研究和数据处理方法进行了交流与合作。经过联合的个体识别，明确了北部湾与泰国湾的布氏鲸不是同一个群体。

泰国海洋与海岸资源局渔业研究专家帕查拉朋说，泰中两国建立合作关系非常重要，双方的交流合作可以让共享的信息发挥更大作用。

“中国专家会通过先进科技来分享与珍稀海洋动物相关的知识与信息，让观测过程更快速、简单。中国科研团队的做法与模式值得学习，我们也很想在泰国应用。”帕查拉朋说。

布氏鲸保护是中泰两国科研人员合作的重要领域。“鲸鱼是随食物迁徙的海洋生物，保护好它们的捕食场所对它们的生存至关重要。”陈默说。

为保护好涠洲岛及其周边海域，2018年广西北海市实施《北海市涠洲岛生态环境保护条例》，条例明确禁止在涠洲岛使用一次性发泡餐盒、不可降解塑料袋和塑料膜等物品，规定涠洲岛及斜阳岛海岸线向外6公里海域为永久禁渔范围。

在泰国，科研人员除了研究珍稀海洋生物，也加大了对海洋垃圾处理的研究，旨在让泰国湾的海洋环境变得更好。帕查拉朋说，保护布氏鲸并不是单纯只保护这一物种，也是保护其他海洋资源的过程，布氏鲸生活的海洋生态环境和海岸环境是相辅相成的。

尽管新冠疫情让两国科研人员联合实地调查观测暂停，但双方线上交流和研究的步伐并未停止。鲸鱼搁浅如何救援、个体发生病变如何处置等重要文件和资料的线上交流成为双方合作的重点内容，也让两国保护珍稀海洋动物的合作变得更加可持续。

“布氏鲸是全世界的宝贵财产，需要我们用心爱护。”帕查拉朋说。

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