新华社努尔苏丹6月8日电（记者张继业）当地时间6月7日，国务委员兼外长王毅在努尔苏丹出席“中国+中亚五国”外长第三次会晤期间会见吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫。

王毅说，中吉是友好近邻，是搬不走的邻居。两国地理上山水相连，安全上休戚与共，经济上优势互补。中方支持吉保持政治稳定，社会和谐，经济可持续发展，中国始终是吉最可靠的长期战略合作伙伴，愿以两国元首重要共识为引领，以建交30周年为契机，推动两国关系持续向前发展。

库鲁巴耶夫表示，吉中双方始终以诚相待，维护吉中互利友好是吉对外政策的优先方向。吉方坚定奉行一个中国政策，反对“台独”，坚定支持中方在涉疆、涉港问题上的正当立场。愿共同落实好两国元首重要共识，加强基础设施、口岸过货、地方交流、卫生抗疫等各领域务实合作。

双方同意建立地方沟通联系机制，研究增设口岸问题，确保现有口岸过货持续畅通；推进中吉乌铁路建设准备工作，尽快完成项目可研；互设文化中心；便利人员往来。

双方认为，中国是中亚国家最大的邻国和贸易伙伴，有着广泛共同利益，将在牢固双边互信基础上，建设好发展好“中国+中亚五国”合作机制。

双方认为，本地区国家应携手应对好国际地区形势复杂变化带来的挑战，办好自己的事，加强邻国团结协作，抵制搞乱本地区的图谋。

双方还就阿富汗问题等交换了意见。

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