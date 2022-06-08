新华社努尔苏丹6月8日电（记者张继业）当地时间6月7日，国务委员兼外长王毅在努尔苏丹出席“中国+中亚五国”外长第三次会晤期间会见乌兹别克斯坦代外长诺罗夫。

王毅说，习近平主席同米尔济约耶夫总统建立了高度互信和深厚友谊，为两国关系发展作出重要战略指引。中方愿同乌方以中乌建交30周年和建立战略伙伴关系10周年为契机，加强发展战略对接，加大相互理解支持，深化治国理政经验交流，共同推动双边关系不断迈上新台阶。

王毅表示，中乌各领域合作进展顺利，今年一季度双边贸易额实现大幅增长，展现出广阔潜力。中方欢迎乌更多适销对路产品进入中国市场，鼓励中国企业赴乌投资兴业，助力乌加快工业化进程，提升自主发展能力。双方要落实好政府间经贸和投资合作五年规划，充分发挥投资合作工作组作用，遴选一批具有战略意义的合作大项目。加强传统能源合作，共同保障中国－中亚天然气管道安全稳定运营，扩大民用核能、太阳能、风能等新能源合作。

诺罗夫表示，今年是乌中关系具有重要意义的年份。得益于两国元首深厚友谊和引领推动，双边关系达到前所未有的高水平。乌方珍视两国友好，将坚定奉行一个中国政策，加强共建“一带一路”，推进经贸投资、能源产能、绿色农业等各领域互利共赢合作，打造国与国关系典范。

双方将优化互联互通、便利通关，加强公铁联运合作，探讨加快中吉乌铁路等交通通道多元化建设。

双方将落实好减贫合作备忘录，分享发展经验；推进全方位疫苗合作，支持在乌设立地区疫苗研发中心，深化传统中医药、远程医疗合作；加强人文、旅游、地方合作；加紧共建中国－中亚农业合作中心。

双方将深化打击“三股势力”、反恐、防务、网络安全等合作。

双方高度评价“中国+中亚五国”合作机制作用。诺罗夫赞赏中方为地区合作发挥的重要建设性作用，表示中亚的发展振兴同中国密切相关，乌方将积极参与并推动“中国+中亚五国”外长第三次会晤取得积极成果。

双方将加强在上海合作组织中的沟通协作。王毅表示，支持乌兹别克斯坦成功举办上合组织撒马尔罕峰会。

双方还就阿富汗问题交换了意见。诺罗夫高度评价中方为阿重建发挥的重要作用，愿共同推动阿和睦稳定、和平发展。

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