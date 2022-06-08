新华社努尔苏丹6月8日电（记者张继业）当地时间6月7日，国务委员兼外长王毅在努尔苏丹出席“中国+中亚五国”外长第三次会晤期间会见土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫。

王毅说，在两国元首引领下，中土战略伙伴关系展现新气象、实现新突破、取得新成果。土成功举行总统选举以来，双边关系实现平稳过渡，站在新的起点上，面临广阔发展前景。双方要把握机遇，乘势而上，全面落实两国元首重要共识，推动中土各领域合作取得更多实质成果。

王毅表示，能源合作是中土战略合作的重要组成部分。无论国际风云如何变幻，中方扩大双方能源合作的初心始终如一，视土为重要能源战略伙伴的立场坚定不移，愿同土方拓展全产业链合作，扩大合作规模，打造全面推进的新局面。

梅列多夫表示，土中是亲密的战略伙伴，双方高层往来频密，充分体现了双边关系的高水平。今年2月，两国元首成功会晤，达成重要共识，为双边合作奠定了坚实政治基础，注入强劲动力。两国合作面向未来，不受外部政治因素干扰。土方愿与中方一道，共同落实两国元首重要共识，深化各领域务实合作，开辟两国关系更加美好未来。

双方就下步合作重点方向达成一致，愿加快共建“一带一路”倡议同“复兴丝绸之路”战略对接合作，打造互联互通高效平台。推动能源合作长期稳定发展，深化非资源领域合作，助力土实现可持续、多元化发展。推进在土设立传统医学中心、鲁班工坊和互设文化中心。

双方积极评价两国在多边事务中卓有成效的沟通协调，将继续在联合国等机构中相互支持。梅列多夫表示，土方积极支持习近平主席提出的全球发展倡议，愿同中方探讨具体参与措施，形成国际合力。

双方将进一步加强网络安全、生物安全等合作，完善全球治理。

双方一致同意共同开好“中国+中亚五国”外长第三次会晤，做强“中国+中亚五国”机制，为双方合作注入强劲动能。

双方就当前国际和地区局势交换意见，决定加强团结协作，维护地区和平稳定。梅列多夫表示，土方将坚持永久中立政策，主张通过和平外交手段政治解决争端。

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