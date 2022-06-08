新华社努尔苏丹6月7日电（记者张继业）6月7日，国务委员兼外长王毅在努尔苏丹同哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季共同会见记者。

王毅表示，双方进行了务实高效、内容丰富的会谈，一致认为中哈友好有着上千年传统积淀，两国合作有着30多年扎实积累。站在新的历史起点，双方将继续本着睦邻友好、相互尊重、平等互信、互利共赢原则，深化务实合作，赓续传统友谊，打造中哈关系下一个黄金30年。王毅强调，双方要做到四个“坚定不移”：

一是坚定不移增进战略互信。双方将充分发挥元首外交的领航掌舵作用，深化各层级、各部门交往合作。相互支持对方走符合本国国情的发展道路，扩大在涉及彼此核心利益问题上相互支持力度，呵护好、经营好、发展好中哈关系。用好用足中哈合作委员会、产能与投资合作对话会、地方合作论坛等机制，推动两国合作向多元化、深层次和高水平迈进。

二是坚定不移开展互利合作。双方愿进一步深化发展战略对接，拓展新的合作领域与合作空间。全力保障中欧班列运力，挖掘跨里海国际运输走廊潜力，推进班列通道多元化。着力培育5G、大数据、人工智能、数字金融、跨境电商、绿色能源等领域新增长点，打造一批新的示范性合作项目。双方宣布，中哈边境口岸已全部恢复运营，两国复航问题也已达成共识，双方航空公司即将实现每周两班双向直飞。

三是坚定不移弘扬中哈世代友好。双方已就分别在西安和阿克托别设立总领事馆达成一致，并就互设文化中心达成共识，在哈建立中医药中心和鲁班工坊等技术类院校将尽快落地。中方愿同哈方不断深化抗疫国际合作，继续向哈方提供疫苗援助，支持两国开展药物研发生产合作，携手构建人类卫生健康共同体。

四是坚定不移维护国际公平正义。全力维护以联合国为核心的国际体系，反对单边主义和霸凌行径。大力弘扬“上海精神”，推动上海合作组织健康稳定发展。同各方积极研究亚信升级的具体方式和步骤，推动亚信进程不断向前发展。哈方积极支持全球发展倡议和全球安全倡议。中方支持哈方在国际和地区事务中发挥更多建设性作用，欢迎哈方参与“金砖+”合作。

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