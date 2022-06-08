季 平

波黑是多元文化汇集地，当地人对中国文化颇为欣赏。有位朋友问我，最能代表中国文化的生活物件是什么？我毫不犹豫地首推“筷子”。

一方面，筷子和汉字一样，是中国文化的重要标志。筷子与中国传统习俗紧密关联，其形制、用法处处体现着中国人的处世哲学；另一方面，看似简单的筷子，却巧妙应用了物理学上的杠杆原理，有着多种功能，用起来充满生活情趣。我很喜欢把筷子当作礼物赠送外国友人，波黑朋友也总是饶有兴趣地向我展示他们如何使用筷子。

今天，越来越多的波黑朋友认识到，简简单单的中国筷子蕴含着十分丰富的哲理，它讲究配合与协调，一中含二，合二为一。我向他们介绍，中国民间俗语有言，“一根筷子易折断，十根筷子抱成团”。筷子既折射出团结协作精神，又能引申出人类命运与共的宏大理念。

当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，经济全球化遭遇逆流，世界进入新的动荡变革期，国际合作比以往任何时候都更加重要。习近平主席深刻指出，只有合作共赢才能办大事、办好事、办长久之事。有些人偏偏在国际上搞“小圈子”，筑“小院高墙”，这相当于只用一根筷子，不要其他筷子，只会把世界推向分裂对抗的危险境地。

新冠肺炎疫情虽使波黑经济发展遭遇困难，但中波两国精诚携手，在交通、能源、卫生、教育等领域的合作逆势增长、稳步推进。中企承建的波契泰利大桥正在合龙，两国首个风电项目和首个光伏电站已签订合同。多个由中企承建或投资的在波项目实现突破，成为“欧洲之冠”：中企在欧洲承建的首家综合性医院已经封顶、首条城市轨道项目进展顺利，投资的首条高速公路已经正式开工，欧洲唯一在建的水电站项目正进入冲刺阶段。2021年，中波双边贸易增长35%。中波人文交流方兴未艾，在两所孔子学院的基础上，尼山世界儒学中心将在波黑开设分中心；在现有一个汉语学历教学点的基础上，另一个汉语教学点即将开课；4所中小学开设了汉语兴趣班，两个中国文化角开始运行。中波两国合作如同两根筷子，配合密切、相得益彰。

不久前，第十一届萨拉热窝商务论坛成功举办，来自40个国家和地区的政商界人士共同表达的心愿就是加强合作。我们深深体会到，要以团结反对分裂，要以合作促进发展。只有坚持真正的多边主义，践行共商共建共享的全球治理观，才能合力应对挑战，实现共同发展。

（作者为中国驻波黑大使）

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 03 版）

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