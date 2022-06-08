据新华社努尔苏丹6月7日电 （记者张继业）6月7日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫在努尔苏丹会见到访的国务委员兼外长王毅。

王毅首先转达习近平主席的亲切问候，祝贺哈成功举行宪法修正案全民公投。王毅说，今年是中哈建交30周年，具有继往开来的重要意义。两国关系发展至今，经历了不少大风大浪，取得来之不易成就，实现跨越式发展，展现出强大生机活力。作为友好邻邦和永久全面战略伙伴，中国坚定支持哈萨克斯坦走符合本国国情的发展道路，支持实施“新哈萨克斯坦”发展战略，相信哈将实现持久和平繁荣，开辟国家发展的光明前景。

王毅表示，元首战略引领是中哈关系的政治优势和鲜明特色。中方愿同哈方共同落实好两国元首系列重要共识，坚定秉持世代友好理念，精心呵护两国关系，促进各领域合作，推动中哈永久全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

托卡耶夫愉快地忆及今年2月同习近平主席的重要、成功会晤，请王毅转达对习近平主席的诚挚问候和美好祝愿，预祝中国共产党第二十次全国代表大会圆满成功。托卡耶夫说，哈中建交30年来，两国关系保持积极发展势头，各部门、各层级交往密切。中国的支持和合作对哈实现政治安全、国家稳定、经济发展至关重要。哈将对华关系置于对外政策优先位置，致力于不断充实两国关系内涵，愿加强共建“一带一路”，提升经贸投资水平，拓展农业、交通、物流、能源、旅游、人文等各领域合作，实现互利共赢。

托卡耶夫表示，哈中在重大国际议题上有着相同立场和共同语言。哈方高度评价中国在国际事务中的重要影响和建设性作用，完全赞同并支持习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议。上述倡议十分重要及时，将有助于弥补全球和平、治理、信任、发展赤字。哈方也赞赏中方提出的同伊斯兰国家建立“四个伙伴”的倡议，愿积极参与。

王毅说，中哈共建“一带一路”先行先试，取得丰硕成果。中方愿同哈方加强战略对接，拓宽合作领域，打造一批新的惠及两国民生的优质合作项目；商谈经贸合作中长期发展规划和新版投资保护协定，加大口岸货物通行，拓展多元化运输路径，加快跨里海国际运输走廊可行性研究；加强人文交流，夯实两国友好的民意和社会基础。

双方就中亚、亚信合作交换意见。双方对乌克兰危机带来的严重负面外溢影响深感担忧。王毅强调，中方为劝和促谈发挥着建设性作用。当前形势下，要警惕域外势力图谋将地区国家卷入大国冲突，胁迫各国“选边站队”。

同日，王毅同哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季会谈并共同会见记者。

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 03 版）

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