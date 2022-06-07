人民网约翰内斯堡6月7日电 （记者闫韫明）6月2日，援厄立特里亚第三期高级农业专家技术援助项目210株苹果果苗顺利运抵厄首都阿斯马拉，于当日完成清关后，在阿斯马拉和南方省两个示范地顺利移栽，果苗状态良好。该批果苗援助是落实习近平主席在中非合作论坛第八届部长级会议上对外承诺的务实举措，是本期项目的重要内容，也是厄方最为关切的合作领域之一。

面对厄方需求迫切、果苗休眠期短、移栽时间紧等特殊情况，在农业农村部国际合作司和种业管理司的指导下，在中国驻厄大使馆和各有关方的大力支持下，农业农村部国际交流中心迅速响应、统筹协调、高效应对，紧急完成援厄果苗调研采购、应急储备、进出口审批、植检、空运等筹备工作，保障果苗在厄6月份大雨季来临前及时运抵，并指导专家组事先筹备，于运抵当日全部完成移栽，推动中厄苹果果苗合作成功开篇。

下步，专家组将在厄不同生态区开展中国苹果果苗与厄当地果苗品种的对比实验，以期筛选出适合厄实际的优质果苗品种，助厄苹果产业发展，促中厄贸易合作。

在中非合作论坛框架下，根据中厄两国政府协议，中国农业农村部国际交流中心自2022年2月23日起实施援厄立特里亚第三期高级农业专家技术援助项目，派出果树、豆类、油料等领域3名专家赴厄执行技术援助任务，支持厄农业产业发展。

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