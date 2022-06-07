新华社明斯克6月6日电（记者鲁金博）白俄罗斯教育部长伊万涅茨6日接受新华社记者专访时说，中文教学在白俄罗斯保持高水平发展。

当天，第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛、第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛白俄罗斯赛区比赛颁奖典礼在白俄罗斯明斯克国立语言大学举行，伊万涅茨出席了颁奖仪式。

伊万涅茨说，越来越多白俄罗斯年轻人对中文感兴趣。白国内共有35所学校开设了中文课，其中有11所高校将中文作为一门单独学科，明斯克国立语言大学还专门设有中国语言文化系。白中两国合作在白设立了6所孔子学院，专门为白培养跨文化交流专家。可以说，中文教学为白中两国各领域合作提供了战略人才储备。

伊万涅茨说，目前在白俄罗斯留学的中国学生超过7000人。在白高等教育机构学习的外国学生中，中国留学生数量领先。

伊万涅茨说，白方愿继续同中方在联合教育、中文教学等方面开展密切合作，促进两国在教育、文化、科技等领域的交流。希望参赛及获奖的白俄罗斯学生继续加强中文学习，同中国在白留学生一道，成为两国文化交流的使者，传递白中人民的深厚友谊。

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