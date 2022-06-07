新华社基加利6月6日电（记者吉莉）第八届世界电信发展大会6日在卢旺达首都基加利开幕。与会代表呼吁国际社会加强协调，共同努力缩小全球数字鸿沟。

国际电信联盟秘书长赵厚麟在开幕式上说，目前全球有近50亿人可以上网，人类取得了很大进步，但仍有近30亿人未实现“联网”，其中大多数人来自发展中国家和贫困农村地区。

他说：“我们有义务让无法上网的人‘联网’，推动实现以联合国可持续发展目标为中心的新技术发展。”

联合国秘书长古特雷斯在开幕式视频讲话中说，在致力实现可持续发展目标的过程中，人们遭遇了一些挫折，数字技术在帮助应对这些挫折方面潜力巨大，但同时面临的挑战也是巨大的。

卢旺达总统卡加梅在讲话中说，在卢旺达和世界各地，新冠疫情加速了数字技术发展，但挑战依然存在，有些国家虽然接入了高速互联网，但仍未能跟上一些行业快节奏的数字化转型。要塑造数字经济未来并确保不让任何人掉队，所有人需要共同努力，并为弱势群体提供数字技能培训。

本届世界电信发展大会于6日至16日举行。这是该国际大会首次在非洲大陆举办，来自100多个国家和地区的代表共上千人参会。他们将讨论创新发展的新方法、互联互通的新合作模式以及实现可持续发展目标的数字解决方案。

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