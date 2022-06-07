新华社安卡拉6月6日电（记者熊思浩）土耳其总统埃尔多安6日表示，土耳其政府正在实施“真正的”经济改革方案，将继续降低利率。

埃尔多安当天在内阁会议结束后举行的记者会上说，土耳其有能力决定和实施政治和安全优先事项以及经济社会发展计划。那些从汇率、利率和通胀中受益的人，并不能理解政府需要通过投资、就业、生产和经常账户盈余来实现增长目标。

他认为，土耳其面临的是“实际生活成本上升”的问题，而不是“技术层面”的通胀问题。

埃尔多安发表上述言论后，土耳其里拉对美元汇率一度跌至16.59比1。

土耳其统计局3日公布的数据显示，土耳其5月消费者价格指数（CPI）比去年同期上涨73.5%，创下自1998年10月以来的最高纪录。

今年以来，土耳其通胀率一直高位运行。尽管如此，埃尔多安一直反对高利率，坚持认为高利率会加剧而不是抑制通胀。去年9月至12月，土耳其央行连续四个月降息，将基准利率共下调500个基点。今年以来，土央行连续五个月维持基准利率不变。土耳其里拉对美元汇率去年累计下跌44%，今年1月以来累计下跌超过20%。

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