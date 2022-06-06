外交部发言人赵立坚6月6日表示，美方应认真审视并纠正自身在难移民问题上的累累罪行，停止扮演虚伪的“人权卫道士”，保障难移民的人权和各项基本权利，并在第九届美洲峰会上正式回应拉美国家关于移民问题的正常关切，拿出切实可行的解决方案。

当日例行记者会上，有记者问：美国海关与边境保护局数据显示，今年4月，美国执法部门在美墨边境和入境口岸共逮捕23万非法移民，其中很多人被粗暴处置甚至虐待，大量无人陪伴的儿童被困在边境巡逻站，人权受到严重侵犯。同时，移民问题也是即将召开的美洲峰会上的议题之一。中方对此有何评论?

赵立坚说，“边境惨剧”是美国人权罪状中丑陋的一页。美国政府采取极端措施和非人道行动残酷对待移民，移民常常遭受暴力执法，面临超期羁押与虐待，妇女、儿童等弱势群体的人权更是遭到无情践踏。

赵立坚说，数据显示，2021年，美国执法部门在美墨边境逮捕非法移民约170万人次，其中包含14.5万名儿童。美国上届政府强制施行的“骨肉分离”政策导致超过2800名移民儿童被迫与父母分离，很多家长至今仍在寻找孩子的下落。联合国人权高专曾指出，此举相当于政府支持的虐童行为，将导致不可修复的伤害，或将影响儿童一生，美国政府没有任何理由可以开脱。近几年，在美国被羁押的26.6万名移民儿童中，2.5万人的羁押时间超过100天。即使在疫情最严重的时候，仍有十几万无人陪伴的儿童被长期关押在人满为患的临时设施中，无人看护，缺医少药，身心健康受到极大伤害。去年9月，美边境警察骑马挥鞭粗暴驱赶海地难民，遭到了联合国人权理事会种族歧视问题特别报告员和非洲人后裔问题工作组的齐声谴责。相关照片在网络上也是臭名昭著。

赵立坚表示，美国严重的难移民问题，恰恰是其自身霸权主义和霸凌行径的“反噬”。美国在提出“门罗主义”后的近200年间，30多次军事介入拉美国家，向地区国家强行输出美式民主，大搞经济掠夺，甚至策动政权颠覆。当这些国家的人民不堪美国制造的贫困动荡，试图北上逃脱时，又被美国拒之门外，甚至遭到暴力逮捕和监禁。因此，有美国媒体指出，这些抵达边境的移民是美国政策的双重受害者。

“美方应认真审视并纠正自身在难移民问题上的累累罪行，停止扮演虚伪的‘人权卫道士’，切实采取措施，保障难移民的人权和各项基本权利，并在第九届美洲峰会上正式回应拉美国家关于移民问题的正常关切，拿出切实可行的解决方案。”他说。（记者 温馨）

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