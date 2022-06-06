新华社维也纳6月6日电 6月6日，国际原子能机构召开理事会会议。会议通过议程，第三次决定以正式议题形式讨论美英澳核潜艇合作问题。中国常驻维也纳联合国代表王群在通过上述议程后就此接受中外记者采访。

王群说，在中方主张下，此次理事会又一次以协商一致方式决定设置单独正式议题，专门讨论“美英澳核潜艇合作所涉核材料转让及其保障监督等影响《不扩散核武器条约》各方面的问题”。这是机构继去年11月和今年3月理事会会议以来，第三次通过了这一议题。这充分反映了国际社会对三国核潜艇合作所涉核武器材料转让问题的关切。

王群强调，美英澳核潜艇合作所涉核材料转让问题，一是事关重大，二是隐瞒不了，美、英、澳三国必须予以正视，掩耳盗铃解决不了问题。国际原子能机构总干事也已提醒并督促三国所需履行的防扩散法律义务。三国核潜艇合作所涉核武器材料不能游离在国际防扩散体系之外。美、英、澳三国必须认真听取国际社会和机构的正义呼声，切实履行法律义务，立即向机构全面申报上述核武器材料转让的各相关情况。

王群最后表示，希望机构理事会通过本次专题讨论，继续聚焦三国核潜艇合作所涉核武器材料转让的问题本质，弄清事实真相，探寻解决方案，以实际行动共同捍卫《不扩散核武器条约》，维护国际核不扩散体系，维护国际和平与安全。

(责编：高歌、杨牧)