新华社巴格达6月4日电 通讯：端午为桥 中伊人民共话两国情

新华社记者凡帅帅 董亚雷

“我在中国见识到博大精深的传统文化。今天，我们要一起了解中国传统节日之一端午节……”在巴格达一家饭店的宴会厅，伊拉克小伙贾思德向嘉宾介绍端午节的活动和缘起。

由伊拉克-中国友好协会主办的中国端午节庆祝活动4日在巴格达举行。活动现场的大屏幕上播放有关端午节传统习俗的视频和图片，由巴格达的中文教师现场演示，志愿者手把手教当地人包粽子……百余名中国和伊拉克各界人士齐聚一堂，在浓厚的端午氛围中感受中国文化。

“把苇叶折一下，像这样再折一次”“卷成一个漏斗，然后把糯米填进去。”被当地人围住的王李子豪，耐心地向大家演示如何包粽子。

王李子豪是上海电气集团伊拉克分公司的员工，来伊已近一年。在他看来，在异国他乡与当地人一起参加端午节活动，手握饱满软糯的粽子，体会这节日必不可少的仪式感，让他倍觉温暖。

端午节是一扇门，背后是中国的悠久历史和灿烂文明，让更多的目光转向东方。

谈到自己和中国的缘分，贾思德难掩兴奋，“我在中国找到了幸福的‘密码’，那就是奋斗”。他在中国留学期间，曾深入乡村探访脱贫典型，目睹中国农民的奋斗点滴，大为触动。

贾思德加入了伊中友好协会并担任中文培训班老师。“伊中两国友谊源远流长，伊拉克有很多商人往返于两国，掌握中文很有必要。”

伊拉克小伙穆之言同样对中国怀有特殊情感，尽管他没到过中国，但靠着学校课程和自学，他也能用中文同中国朋友交流。

“举办端午节活动为两国的文化交流提供了一座桥，让我们彼此了解更多，情谊更深。”穆之言说。

在伊拉克推广中文教育，是伊中友好协会会长海德尔·鲁拜伊近年来的目标。“我们想向伊拉克人民介绍中国的民俗，同时也把伊拉克的民俗传递给中国人民。”他说：“我们希望中国在巴格达开设孔子学院教授中文，我也正在努力让伊拉克的公立大学引入中文课。”

(责编：艾雯、燕勐)