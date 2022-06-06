新华社新德里6月5日电（记者胡晓明）“文明交流互鉴，友谊之树常青——中印杰出学者徐梵澄与巴勒迪研讨会”日前在印度南部的中央直辖区本地治里市举行。

中国驻印度大使孙卫东在应邀出席研讨会并作主旨讲话时表示，中印建交70多年来，两国民间友好组织始终坚定推动交流往来，为夯实两国友好民意基础、推动双边关系发展作出重要贡献。他说，中印友好之树的根基在民间，人民的深厚友谊是滋养国家关系的源泉。中印友好事业的希望在青年，两国青年的密切交往必将为中印关系带来不竭动力。

孙卫东对促进中印人文交流提出三点举措：一是未来3年，中国驻印度使馆将通过印中友协提供奖学金，每年资助一定数量的印度学生前往中国学习深造；二是印度留学生返华工作已经启动，中方正同印方沟通具体事宜，推动符合条件的印度留学生早日返华复课；三是支持印中友协进一步加强同中国相关机构的交流合作，促进两国文化、艺术、教育、青年等人文交流深入发展。

中国学者徐梵澄在印度治学33年，翻译了一大批中印经典著作。泰米尔语诗人巴勒迪用泰米尔语创作了大量文学作品，激励印度人民追求独立、自由，反抗殖民统治，倡导妇女解放、社会平等、宗教包容等理念，在当地享有崇高声望。

研讨会由徐梵澄文化研究中心主办，印中友协泰米尔纳德邦、卡纳塔克邦、喀拉拉邦分会等机构代表参加。

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