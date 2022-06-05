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王毅谈中国同发展中国家交往的三个关键词

2022年06月05日03:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社莫尔兹比港6月4日电　6月3日，在即将结束访问南太国家之际，王毅介绍了中国同太平洋岛国以及其他发展中国家打交道的三个“关键词”。

　　一是“平等相待”。中国平等对待每一个国家，尤其是中小国家。由于中国自身的历史遭遇，我们充分理解“平等”对于发展中国家特别是中小国家的极端宝贵和重要。中国不会像某些大国那样，动辄要“以实力地位出发”，时不时把当世界领导挂在嘴边。国际关系应当实现民主化，世界上的事情应由各国共同商量着办，而规范民主化的只能是联合国宪章的宗旨和原则，只能是公认的国际法，而不能是某个大国或少数国家自行制定的所谓“规则”。

　　二是“互帮互助”。发展中国家尤其是中小国家国际地位弱，发言权小，这是目前的国际政治现实。为了维护发展中国家共同利益，捍卫中小国家的正当发展权利，发展中国家必须相互帮助、相互支持，汇聚并放大我们的一致声音，协调并强化我们的共同立场，坚定并持续地反对一切强权霸凌。这样做，这个世界才能逐渐变得更加平衡，才能真正走向和谐。

　　三是“聚焦发展”。发展振兴、改善民生、提升国力是所有发展中国家和中小国家的共同使命和当务之急。21世纪是该我们发展的时候了。要把深化经贸合作作为我们相互交流的主题和目标，要共同排除干扰阻滞我们加快发展的一切障碍。同时，我们呼吁西方国家加大对发展的投入和支持，多为发展中国家做好事、干实事，不要总想着地缘竞争，不要总是把中小国家当作政治利用的棋子。中国始终愿以开放态度，同有意愿的发达国家在岛国及其他发展中国家开展三方或多方合作，实现多赢和共赢。

　　王毅强调，中国的外交风格与传统大国不同。我们希望的，是同发展中国家共同发展振兴；我们推进的，是有中国特色的大国外交；我们为之奋斗的，是构建人类命运共同体。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月05日 03 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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