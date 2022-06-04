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王毅会见东帝汶国父夏纳纳

2022年06月04日19:54 | 来源：新华网
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　　新华社帝力6月4日电（记者汪奥娜）当地时间6月4日，国务委员兼外长王毅在帝力会见东帝汶国父夏纳纳。

　　夏纳纳请王毅转达对习近平主席的敬意和问候，祝贺第二次中国－太平洋岛国外长会成功召开，赞赏中方积极致力于同太平洋岛国开展合作。夏纳纳表示，中国对岛国发展至关重要。岛国和东帝汶等中小国家都面临着共同的发展任务，需要的是团结一致应对挑战，是国际社会更多关注支持，是实实在在的帮助。中国外长的南太之行发出了积极信号，表明中国同发展中国家站一起，为小岛国带去了希望。中小国家不应被遗忘，期待同中国深化友好合作。希望国际社会更多关注脆弱国家联盟，期待中方为中小国家实现发展振兴作出更大贡献。

　　王毅赞赏夏纳纳为两国关系发展作出的突出贡献和对纠正历史不公抱有的正义感，表示中国作为发展中大国和负责任大国，平等对待中小国家是我们的外交传统，维护发展中国家利益是我们的应尽义务，帮助大家加快发展振兴是我们的国际责任。中国从无意谋求势力范围，也没有兴趣搞什么地缘争夺。有的国家以己度人，误判甚至抹黑中国，但各国人民看得清楚，合作成果摆在面前，任何不实之词都没有市场。中方已多次表明，愿开展更多三方、多方合作，形成国际合力，帮助中小国家加快发展振兴。任何国家都不应被遗忘，任何地区都不应被边缘化。中国将继续坚定站在发展中国家一边。

　　王毅赞赏夏纳纳倡导成立脆弱国家联盟，欢迎联盟和成员国家积极参与全球发展倡议，共同朝实现联合国2030年可持续发展议程作出努力。

　　夏纳纳表示，完全赞同习近平主席提出的一系列重要倡议，期待借鉴中国的成功经验，挖掘双方巨大合作潜力，助力东帝汶等中小国家实现自主多元化发展。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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