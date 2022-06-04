新华社帝力6月4日电（记者汪奥娜）当地时间6月4日，国务委员兼外长王毅在帝力会见东帝汶革阵总书记阿尔卡蒂里和东帝汶议长阿尼塞托。

王毅说，革阵是有着光荣传统的政党，从诞生之日起，就致力于国家和民族的新生，今天仍在东帝汶发展振兴中发挥着重要作用。中国共产党同革阵有着长久交往，两党始终保持着党际交流。中方赞赏革阵坚定奉行一个中国政策，愿以共同纪念东独立20周年和两国建交20周年为契机，加强交流，巩固互信，深化友谊。

王毅表示，中国共产党长期稳定执政，得到人民广泛支持拥护，其重要经验，一是保持先进性，坚持与时俱进，将马克思主义先进理论同中国的具体实践相结合。二是坚持人民性，践行初心使命，坚持从人民中来、到人民中去。三是注重稳定性，接续制定实施发展规划，能够一张蓝图绘到底。四是确保纯洁性，坚持自我革命，以壮士断腕的决心，对腐败零容忍，并建立起完整监督体系。9500万党员团结得像“一块钢铁一样坚强”，我们有信心、有能力克服一切困难挑战，实现中华民族的伟大复兴。

阿尔卡蒂里表示，东帝汶独立以来，双方保持着紧密联系和活跃交往，已成为共建“一带一路”的好伙伴。由衷感激中方在艰难岁月中同东站在一起，在东国家建设、经济发展、抗击疫情等各领域提供有力支持。东对一个中国原则的坚守从未改变，致力于同中国加强规划，深化互利合作。

阿尔卡蒂里表示，中国有着千年文明史，中国共产党带领中国人民从艰难岁月中一路走来，取得光辉成就。中国不仅是世界和平的坚定维护者，还同各国分享发展红利，致力于维护公平正义。中国从不输出意识形态，给各国带来的是发展、是机遇。东信任中国，支持中国发展壮大，愿同中国一道，致力于发展中国家的共同追求和目标。

王毅强调，中国发展靠的是勤劳智慧、艰苦奋斗，而不是侵略殖民，更不是强权霸凌。中国的持续发展是世界和平力量的增长，全球稳定因素的增强，为各国提供更多发展机遇。我们尤其愿真诚帮助发展中国家、中小国家加快发展。中国开展对外合作从不附加任何政治条件，从不做强加于人的事情。现在个别国家企图在国际上以意识形态划线，制造新的阵营对立，这是逆时代潮流而动，不可能得逞。中国将永远是发展中国家可以信赖和依靠的朋友和伙伴。

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