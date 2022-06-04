新华社帝力6月4日电（记者汪奥娜）当地时间6月4日，东帝汶总统奥尔塔在帝力会见国务委员兼外长王毅。

奥尔塔请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，表示东帝汶钦佩中国在习近平主席领导下取得的非凡成就，完全支持习近平主席提出的“一带一路”等一系列重大倡议。中国的发展不仅使东帝汶极大受益，而且对地区和世界意义重大。

奥尔塔表示，感谢中国政府和人民长期以来给予的巨大支持。从两国建交伊始，无论面临什么困难和压力，我们始终坚定恪守一个中国原则。东帝汶对两国关系的未来充满信心和期待。

王毅转达习近平主席的亲切问候，赞赏奥尔塔总统当年担任首任外长时在独立当天同中国签署建交公报，共同掀开两国关系崭新一页，是两国友好的见证者和推动者。王毅说，20年来，两国始终平等相待、相互理解、相互支持，已成为共建“一带一路”重要伙伴，中国为东帝汶经济社会发展、基础设施建设、民生改善发挥了积极作用。疫情发生后，中国第一时间派包机驰援东抗疫。中国医疗队在东救死扶伤，先后救治30多万东民众。中国还积极参与联合国东帝汶维和，为东和平稳定作出贡献。中方愿同东一道，以建交20周年为契机，总结成功经验、规划未来蓝图，推动两国全面合作伙伴关系更上层楼，打造大小国家相互尊重、平等互利、共同发展的范例。

王毅表示，双方要推进高质量共建“一带一路”，打造新的标志性项目。愿支持东提升自主发展能力，加快农业现代化和工业化进程，实现多元化发展。中方将继续鼓励中国企业赴东投资兴业，助力东发展振兴。

双方就加强区域合作达成共识。王毅表示，中方支持东积极参与地区国际事务，期待东早日加入东盟，成为亚洲大家庭的一员。奥尔塔感谢中方的支持，期待尽快实现这一夙愿。

双方一致同意坚持并捍卫多边主义。王毅表示，习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议得到广泛支持，欢迎东积极参与。奥尔塔表示，东帝汶虽然是小国，但我们坚持原则，主张通过对话协商和平解决分歧，团结应对国际和平安全面临的挑战。

会见后，王毅在奥尔塔陪同下会见记者并即席答问。

同日，王毅会见东帝汶国父夏纳纳和革阵总书记阿尔卡蒂里、议长阿尼塞托。

访问期间，王毅同东总理鲁瓦克举行会见，同东外长阿达尔吉萨举行会谈并出席合作文件签字仪式。

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