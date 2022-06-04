新华社莫斯科6月3日电（记者耿鹏宇）俄罗斯总统普京3日表示，乌克兰有多种粮食运输渠道可以选择，俄方不会阻止乌克兰粮食外运。同时，俄下一农业年小麦出口量将增加到5000万吨。

普京在接受俄罗斯电视媒体采访时说，乌克兰的粮食运输可以通过乌方控制的港口，主要是敖德萨及其附近的黑海水域港口，但应先清除乌方布置在港口附近的水雷、从海底打捞起为设置阻碍而沉没的舰船。俄方不会趁乌方排雷时从海上发动任何攻击。

普京说，乌克兰也可以通过别尔江斯克和俄控制的马里乌波尔等亚速海港口运输粮食，俄方将保证乌粮食顺利出港。此外，乌克兰还可以通过多瑙河、罗马尼亚、匈牙利、波兰、白俄罗斯实现粮食外运。通过白俄罗斯出口是最便捷的途径，但首先需要解除对白俄罗斯的制裁。

普京说，正是西方的制裁措施加剧世界粮食和化肥供应紧张，还试图将责任转嫁给俄罗斯。国际粮食短缺问题早在俄开展特别军事行动前就已经出现。西方对俄制裁只会使国际粮食和化肥供应的情况继续恶化。他还表示，俄罗斯将在本农业年（2021年7月1日至2022年6月30日）出口3700万吨小麦，下一农业年出口量将增加到5000万吨。

据联合国粮食及农业组织统计，俄乌分别是世界最大和第五大小麦出口国。两国合计分别占全球大麦、小麦和玉米供应的19%、14%和4%，占全球谷物出口量的三分之一以上。

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