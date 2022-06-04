新华社约翰内斯堡6月3日电 专访：全球安全倡议适逢其时——访南非约翰内斯堡大学非洲-中国研究中心主任蒙亚埃

新华社记者荆晶

“全球安全倡议出现在一个非常关键的时刻，可以说适逢其时。”南非约翰内斯堡大学非洲-中国研究中心主任戴维·蒙亚埃日前在接受新华社记者采访时如是说。

蒙亚埃表示，多边主义是国际治理的重要形式，而联合国是多边主义的核心。当前世界面临的挑战之一是联合国的约束力正在下降。

他说，面对贸易战、气候变化的挑战以及全球发展不均衡，多边主义相当重要。联合国可以汇聚不同的声音并提出解决方案，这样才不会出现单个国家支配其他国家的现象。

蒙亚埃指出，如今，一些强权国家特别是美国挑战联合国权威。他说，美国并不在意俄罗斯的安全关切，而是联合部分国家对抗另一个国家，这导致世界不断分裂，无助于俄乌两国找到和平解决冲突的方法。

蒙亚埃认为，中国提出的全球安全倡议体现了国际社会的需求，即要建立一个共同的安全机制，所有国家都认同能带来和平、解决冲突的规范以及价值观，避免一个或几个国家自行其是，以牺牲其他国家利益为代价，单方面加强自身和平与安全。

蒙亚埃表示，全球安全倡议与美国外交理念可以说是天壤之别。“美国倾向于单独行动，以武力干涉他国，正如我们在阿富汗、伊拉克、叙利亚和利比亚所看到的。这似乎是美国外交非常常见的做法”。

他指出，美国外交政策没有给国际社会真正带来和平。比如，美国对利比亚的干预就对非洲大陆造成了严重伤害。“当前，利比亚国内存在许多派别，人们不知道权力中心在哪里。此外，北约提供给利比亚的大量武器落入个人和一些恐怖分子手中，导致不安定因素向整个北非地区蔓延”。

蒙亚埃说，全球安全倡议则指向一条集体行动的道路，它寻求在各国之间达成共识，以确保和平。“和平不应该以牺牲任何其他国家利益为代价，因此，全球安全倡议将受到欢迎”。

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