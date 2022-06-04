人民网约翰内斯堡3日电 （记者邹松）6月2日，安哥拉川渝总商会举办以“迎端午 聚乡情”为主题的活动共庆佳节，来自安哥拉、巴西、葡萄牙、韩国、越南等国的朋友一起围在桌边包粽子，忆乡情。

捋粽叶、卷粽斗，铺上厚厚的糯米，添一颗蛋黄或超大的肉块，折角、绑绳……虽然有不少外国朋友是第一次包粽子，但在众多侨胞的帮助下，他们也很快掌握了技巧。不一会儿，一个个“形状各异”的粽子便摆上了餐桌。

安哥拉朋友佩德罗告诉记者，在中国留学期间，每到端午节来临，都会跟同学们一起包粽子、吃粽子，“今年是我回国后第一次与这么多人一起过端午，我们共庆这样一个温馨而有趣的节日，很开心”！

经过半个多小时的烹饪，大家亲手制作的新鲜粽子出炉，大家一边吃粽子，一边话家常，一片融洽和谐。在佩德罗看来，端午节活动为大家带去了欢笑和节日祝福，也让外国朋友感受到了中国传统文化的魅力。

在安哥拉，体验中国传统节日的最佳去处是“华人商贸城”。半月前，记者已在商城里看到各种品类的粽子上市，粽香飘溢。巴西人克里斯表示，由于新冠疫情，这两年大家居家隔离，很少见面。现在安哥拉疫情平稳，我们相聚在一起，能有幸共庆中国传统的端午佳节，是一件很幸福的事。

安哥拉川渝总商会会长郑纲介绍称，如今，中国传统文化被越来越多外国人接受并喜欢。在端午佳节来临之际，川渝总商会全体同仁与来自多个国家的朋友一起欢度端午，旨在继续传承中华民族传统文化，弘扬家国情怀。

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