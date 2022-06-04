□ 严 瑜

世界粮食计划署日前发出警告，人类或将面临“二战后最大的粮食危机”，多达17亿人正暴露在粮食、能源和金融系统的破坏之下，导致贫困和饥饿问题的恶化。该机构近日预测，由于俄乌冲突，全球严重饥饿人口数量将从2.76亿增至3.23亿。

自2020年以来，受新冠肺炎疫情以及自然灾害、极端天气等多重因素的影响，全球面临严峻的粮食安全及短缺挑战。联合国粮农组织数据显示，从2020年中期开始，由于抗疫封控措施、各大央行创纪录的货币发行活动、能源价格上涨及自然因素，在国际市场上，几乎所有类别的食品价格长期直线上涨。

今年2月以来，随着俄乌冲突持续发酵，美国等西方国家对俄罗斯施加极限制裁，全球谷物、食用油、化肥和能源价格全面飙升，全球粮食危机雪上加霜。数据显示，作为全球重要的粮食生产和出口国，俄罗斯和乌克兰的小麦出口量合计约占全球出口量的1/3，玉米出口量约占20%。此外，俄罗斯还是全球主要化肥生产国。而在俄乌冲突导致两国粮食生产供应链和物流中断的现实情况下，美国等西方国家在金融、航运等领域层层加码对俄制裁，对俄出口实施封锁，不仅进一步提高俄罗斯国内农业生产成本，更对全球食品生产和供应构成重大威胁，进一步加剧全球粮食危机。

德国援助机构“世界饥饿援助组织”秘书长马蒂亚斯·莫格曾在俄乌冲突爆发后呼吁，着眼于当前人道主义局势，必须与俄罗斯保持开放的沟通渠道，把俄罗斯排除在二十国集团以外可能拖累应对全球粮食危机的努力。十余家国际援助和慈善类组织也警告称，受俄乌冲突等因素影响，西非地区正面临十年来最严重的粮食危机。

然而，美国等西方国家非但没有采取切实措施化解俄乌冲突，反而不断“拱火”，导致紧张局势始终无法得到缓和。

联合国秘书长古特雷斯日前在一场关于全球粮食安全的部长级会议上表示，当前全球饥饿水平处于新高。超过50万人生活在饥荒之中，这个数字自2016年以来增加了超过500%。广大发展中国家遭受的冲击尤为剧烈。而跟随美国制裁俄罗斯的欧洲多国，同样难逃粮食危机的席卷。欧洲央行评估认为，预计2022年全年食品价格将保持高位。如果冲突继续，对于欧洲来说，米珠薪桂将不是危言耸听。

近日，联合国大会通过决议，呼吁包括七国集团和二十国集团在内的国际社会，将维护全球粮食安全作为头等大事并支持多边努力，为这场危机找到负担得起的解决方案，并强调了保持贸易渠道和市场开放以及消除一切形式的保护主义的必要性。

在全球化时代，粮食危机不分国界，任何国家都无法独善其身。国际社会只有全面审视粮食安全问题，加强协调行动，及时疏通粮食产业链供应链的“堵点”和“断点”，才能更好应对全球粮食安全挑战。美国等西方国家应尽快取消对粮食生产和出口的单边限制，让粮食生产和供应稳定畅通起来，并在资金、技术、市场、能力建设等方面给予发展中国家更多帮助，为构建高效、开放、公平的全球粮食供应体系发挥应有作用。

(责编：杨光宇、胡永秋)