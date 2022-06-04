本报北京6月3日电 （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，3日，中老铁路开通运营满半年。截至6月2日，中老铁路客货运输呈现量质齐升态势，国际黄金物流大通道作用日益显现，累计发送旅客327万人次，其中国内段286万人次、老挝段41万人次；发送货物403万吨，其中跨境货物64.7万吨。

铁路部门统筹疫情防控和客运组织，科学分析旅客出行规律，较好地满足了中老铁路沿线民众求学、探亲、就医、旅游、商贸等出行需求。国内段，精准实施“一日一图”，动态增开动车组列车，日均开行客车43.2列，最高峰开行65列，最高日发送旅客3.3万人次。老挝段，陆续开通了4个客站，办理客运业务的车站增至10个。新购置1列“澜沧号”动车组和1列普速旅客列车，实现动车组与普速列车共线运行，为旅客提供更多选择，日均开行客车6列，高峰日开行8列，最高单日发送旅客近5000人次。

中老铁路在中国和东盟间构建起一条便捷国际物流通道，运输时间大幅压缩，物流成本显著降低。开通半年以来，国内21个省区市先后开行了中老铁路跨境货运列车，货物运输至泰国、缅甸、老挝、马来西亚、柬埔寨、新加坡等近10个国家和地区。

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