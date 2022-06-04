人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中老铁路开通半年 客货运量强劲增长

2022年06月04日04:08 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报北京6月3日电  （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，3日，中老铁路开通运营满半年。截至6月2日，中老铁路客货运输呈现量质齐升态势，国际黄金物流大通道作用日益显现，累计发送旅客327万人次，其中国内段286万人次、老挝段41万人次；发送货物403万吨，其中跨境货物64.7万吨。

　　铁路部门统筹疫情防控和客运组织，科学分析旅客出行规律，较好地满足了中老铁路沿线民众求学、探亲、就医、旅游、商贸等出行需求。国内段，精准实施“一日一图”，动态增开动车组列车，日均开行客车43.2列，最高峰开行65列，最高日发送旅客3.3万人次。老挝段，陆续开通了4个客站，办理客运业务的车站增至10个。新购置1列“澜沧号”动车组和1列普速旅客列车，实现动车组与普速列车共线运行，为旅客提供更多选择，日均开行客车6列，高峰日开行8列，最高单日发送旅客近5000人次。

　　中老铁路在中国和东盟间构建起一条便捷国际物流通道，运输时间大幅压缩，物流成本显著降低。开通半年以来，国内21个省区市先后开行了中老铁路跨境货运列车，货物运输至泰国、缅甸、老挝、马来西亚、柬埔寨、新加坡等近10个国家和地区。

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部