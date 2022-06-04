新华社莫尔兹比港6月3日电 （记者白雪飞）当地时间6月3日，国务委员兼外长王毅在莫尔兹比港同巴布亚新几内亚外长埃奥共同会见记者。王毅应询介绍了此次南太之行的突出感受和成果。

王毅表示，此次南太之行通过面对面、“云访问”和视频等方式同17位岛国领导人、30多位部长级官员举行会见会谈，同斐济总理共同主持了第二次中国—太平洋岛国外长会。10个建交太平洋岛国，一个都没有落下。中国以实际行动践行大小国家一律平等的外交理念，也深深感受到太平洋岛国对发展对华合作的高涨热情和热切期盼。

王毅说，此访期间，中国与岛国签署并达成52项双边合作成果，涵盖“一带一路”、应对气变、抗击疫情、防灾减灾、绿色发展、医疗卫生、农业、贸易、旅游、地方等15个合作领域。每一份合作文件都见证着中国与岛国务实合作的坚实进展，都为岛国经济发展和民生改善提供了新的助力。

王毅表示，中国还发表了立场文件，集中阐述了中国同建交岛国相互尊重、共同发展的愿景，提出15条原则倡议和24项具体举措，包括根据岛国发展需要，打造应对气变、脱贫发展、防灾减灾、农业推广、菌草技术和应急储备库6个区域合作中心。中国同岛国的合作将呈现出双边主渠道、多边新平台“双轮驱动”的生机勃勃局面。

《 人民日报 》（ 2022年06月04日 03 版）

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