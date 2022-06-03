新华社休斯敦6月2日电（记者徐剑梅）中国驻美国大使秦刚2日在休斯敦美国亚洲协会得克萨斯州分会上发表讲话说，中美关系是当今世界最重要的双边关系之一，正面临空前复杂严峻的挑战，相互尊重、和平共处、合作共赢才是中美正确的相处之道。

秦刚说，美国国务卿布林肯上周发表了对华政策演讲，暴露了美国对时代、对中国的严重误解误判，凸显了中美双方在一些重大问题上的分歧。对此，他就中美关系的“初心”连发三问：我们今天所处的是什么样的世界？中美作为两个大国应该如何建设好自己的国家，并且为世界的和平与繁荣作出贡献？什么才是中美正确的相处之道？

秦刚指出，面对各种全球性挑战，任何国家都不能独善其身或独霸天下。那种与少数一些国家联盟、遏制打压另一些国家的做法，那种以意识形态划线、渲染“民主与威权对决”的做法，那种把自己的价值观和意志强加于人的做法，只会严重撕裂这个世界，制造无穷无尽的祸端。

秦刚表示，中美首先都应聚精会神办好自己的事，做更好的自己。我们发展的目的就是既立己、又达人，而不是以超越谁、取代谁、竞赢谁为目标。中美在某些领域的确会有竞争，但应是公平、健康的竞争。

他认为，中美关系的主流是利益交融、互利共赢，合作是双方唯一正确的选择。中美间的差异不应成为妖魔化、污名化的借口，两国间的分歧也不应成为敌意和对抗的理由。我们不仅要正视分歧、管控分歧，更要化解分歧、超越分歧，扩大两国之间的最大公约数。我们不仅要应对危机，更要预防危机，防患未然。

秦刚指出，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感、最根本的问题。一个中国原则是中美关系的基石。拜登总统明确表示，美方不寻求同中国打“新冷战”、不寻求改变中国体制、不寻求通过强化同盟关系反对中国、不支持“台独”、无意同中国发生冲突。其上述承诺应该切实得到遵守，这是中美关系走出当前困境的关键所在。

秦刚最后说，中美关系正处于关键关口，何去何从需要双方共同作出正确选择，希望中美关系的航船穿过当前的风暴迷雾和激流险滩，早日回到健康稳定发展的正确轨道。

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